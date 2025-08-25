Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende im Minus

Euro STOXX 50-Performance im Blick

So performte der Euro STOXX 50 am Dienstag zum Handelsende.

Der Euro STOXX 50 sank im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 1,04 Prozent auf 5.387,53 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,588 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,563 Prozent auf 5.413,32 Punkte an der Kurstafel, nach 5.443,96 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5.413,32 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5.376,11 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.352,16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.395,33 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 26.08.2024, den Stand von 4.896,69 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 9,55 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5.568,19 Punkten. Bei 4.540,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Bayer (+ 1,73 Prozent auf 28,59 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,45 Prozent auf 31,60 EUR), BASF (+ 0,11 Prozent auf 47,37 EUR), Enel (+ 0,01 Prozent auf 8,03 EUR) und Eni (-0,12 Prozent auf 15,24 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen UniCredit (-3,38 Prozent auf 66,98 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,00 Prozent auf 5,52 EUR), Stellantis (-1,74 Prozent auf 8,42 EUR), Allianz (-1,67 Prozent auf 364,50 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,36 Prozent auf 39,08 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 7.441.037 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 270,886 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,27 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Nordea Bank Abp Registered-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net