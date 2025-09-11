DAX23.667 +0,2%ESt505.465 -0,1%Top 10 Crypto15,62 +2,4%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin96.832 +2,1%Euro1,1743 -0,6%Öl69,14 +2,0%Gold3.736 -0,7%
Heute im Fokus
DAX schließt fester-- US-Börsen letzlich tiefer -- uniQure mit Kursexplosion dank Huntington-Therapie -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur ausbauen -- D-Wave, DroneShield, BYD im Fokus
Top News
Aktie von Firmus Technologies mit geplantem Listing: Dieses KI-Startup ist NVIDIAs neuestes Investment Aktie von Firmus Technologies mit geplantem Listing: Dieses KI-Startup ist NVIDIAs neuestes Investment
Hot Stocks heute: Jerome Paul warnt - Porsche mit Update - thyssenkrupp bald über 12 Euro? Hot Stocks heute: Jerome Paul warnt - Porsche mit Update - thyssenkrupp bald über 12 Euro?
NASDAQ 100 aktuell

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

24.09.25 22:32 Uhr
Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein | finanzen.net

Zum Handelsschluss zogen sich die Anleger in New York zurück.

Am Mittwoch tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 0,31 Prozent leichter bei 24.503,57 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,280 Prozent auf 24.648,97 Punkte an der Kurstafel, nach 24.580,17 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 24.388,59 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24.650,42 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 0,344 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, mit 23.498,12 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 24.06.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 22.190,52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 19.944,84 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 16,82 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 24.781,73 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.542,20 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Marvell Technology (+ 7,33 Prozent auf 80,09 USD), Xcel Energy (+ 6,69 Prozent auf 77,93 USD), Intel (+ 6,41 Prozent auf 31,22 USD), JDcom (+ 5,74 Prozent auf 34,83 USD) und Tesla (+ 3,98 Prozent auf 442,79 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Axon Enterprise (-10,23 Prozent auf 698,02 USD), Synopsys (-4,53 Prozent auf 468,09 USD), Electronic Arts (-3,86 Prozent auf 167,35 USD), IDEXX Laboratories (-3,27 Prozent auf 627,17 USD) und Micron Technology (-2,82 Prozent auf 161,71 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 35.563.922 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,783 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

2025 verzeichnet die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. The Kraft Heinz Company-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,03 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Axon Enterprise und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen