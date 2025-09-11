Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

NASDAQ 100 aktuell

Zum Handelsschluss zogen sich die Anleger in New York zurück.

Am Mittwoch tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 0,31 Prozent leichter bei 24.503,57 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,280 Prozent auf 24.648,97 Punkte an der Kurstafel, nach 24.580,17 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 24.388,59 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24.650,42 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 0,344 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, mit 23.498,12 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 24.06.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 22.190,52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 19.944,84 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 16,82 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 24.781,73 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.542,20 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Marvell Technology (+ 7,33 Prozent auf 80,09 USD), Xcel Energy (+ 6,69 Prozent auf 77,93 USD), Intel (+ 6,41 Prozent auf 31,22 USD), JDcom (+ 5,74 Prozent auf 34,83 USD) und Tesla (+ 3,98 Prozent auf 442,79 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Axon Enterprise (-10,23 Prozent auf 698,02 USD), Synopsys (-4,53 Prozent auf 468,09 USD), Electronic Arts (-3,86 Prozent auf 167,35 USD), IDEXX Laboratories (-3,27 Prozent auf 627,17 USD) und Micron Technology (-2,82 Prozent auf 161,71 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 35.563.922 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,783 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

2025 verzeichnet die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. The Kraft Heinz Company-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,03 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net