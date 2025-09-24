DAX23.493 -0,7%ESt505.440 -0,5%Top 10 Crypto15,40 -1,4%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.085 -1,5%Euro1,1745 ±0,0%Öl68,96 -0,2%Gold3.756 +0,5%
ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt KWS Saat auf 'Buy' - Ziel 83 Euro

25.09.25 11:33 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
KWS SAAT SE & Co. KGaA
61,80 EUR -1,80 EUR -2,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für KWS Saat (KWS SAAT SECo) mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Jahresbilanz und Ausblick lägen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, schrieb Oliver Schwarz am Donnerstag. Nur hinsichtlich des Nettoergebnisses sei das Geschäftsjahresergebnis etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Nachrichten zu KWS SAAT SE & Co. KGaA

DatumMeistgelesen
Analysen zu KWS SAAT SE & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
09:46KWS SAAT SECo BuyWarburg Research
09:16KWS SAAT SECo AddBaader Bank
29.07.2025KWS SAAT SECo AddBaader Bank
30.06.2025KWS SAAT SECo KaufenDZ BANK
30.06.2025KWS SAAT SECo BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
09:46KWS SAAT SECo BuyWarburg Research
09:16KWS SAAT SECo AddBaader Bank
29.07.2025KWS SAAT SECo AddBaader Bank
30.06.2025KWS SAAT SECo KaufenDZ BANK
30.06.2025KWS SAAT SECo BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
13.11.2024KWS SAAT SECo HaltenDZ BANK
08.10.2024KWS SAAT SECo HaltenDZ BANK
23.09.2024KWS SAAT SECo HaltenDZ BANK
12.08.2022KWS SAAT SECo HoldWarburg Research
18.05.2022KWS SAAT SECo HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
19.01.2018KWS SAAT SE VerkaufenDZ BANK
19.10.2017KWS SAAT SE VerkaufenDZ BANK
23.06.2017KWS SAAT SE VerkaufenDZ BANK
27.11.2014KWS SAAT ReduceCommerzbank AG
26.11.2014KWS SAAT ReduceCommerzbank AG

