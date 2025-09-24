ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt KWS Saat auf 'Buy' - Ziel 83 Euro
Werte in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für KWS Saat (KWS SAAT SECo) mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Jahresbilanz und Ausblick lägen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, schrieb Oliver Schwarz am Donnerstag. Nur hinsichtlich des Nettoergebnisses sei das Geschäftsjahresergebnis etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Nachrichten zu KWS SAAT SE & Co. KGaA
Analysen zu KWS SAAT SE & Co. KGaA
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:46
|KWS SAAT SECo Buy
|Warburg Research
|09:16
|KWS SAAT SECo Add
|Baader Bank
|29.07.2025
|KWS SAAT SECo Add
|Baader Bank
|30.06.2025
|KWS SAAT SECo Kaufen
|DZ BANK
|30.06.2025
|KWS SAAT SECo Buy
|Warburg Research
