DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto16,00 +2,3%Dow45.596 +0,4%Nas21.583 +0,2%Bitcoin96.238 +0,1%Euro1,1633 -0,1%Öl67,86 +0,9%Gold3.394 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J BASF BASF11 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: US-Börsen in Grün -- DAX schließt in Rot -- MongoDB-Aktie springt nach starken Zahlen in die Höhe -- Kohl’s, PayPal, Tilray, Novo Nordisk, VW, Porsche, DroneShield im Fokus
Top News
PPF verschafft MFE bei ProSiebenSat.1 die Mehrheit - Aktie tiefer PPF verschafft MFE bei ProSiebenSat.1 die Mehrheit - Aktie tiefer
Rheinmetall-Aktie stabil: Neues Werk für Artilleriemunition - Fertigung für Lockheed? - RENK- und HENSOLDT-Aktien uneins Rheinmetall-Aktie stabil: Neues Werk für Artilleriemunition - Fertigung für Lockheed? - RENK- und HENSOLDT-Aktien uneins
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Mögliche Nachfolger

Fed-Chefposten: Bessent plant Suche nach mehreren Kandidaten

27.08.25 20:06 Uhr
Suche nach neuem Fed-Chef: Bessent setzt auf Kandidatenliste | finanzen.net

US-Finanzminister Scott Bessent will Präsident Donald Trump mehrere Kandidaten für die Nachfolge des Chefpostens der amerikanischen Notenbank Fed präsentieren.

In der kommenden Woche wolle er die Gespräche aufnehmen, sagte er im Gespräch mit dem US-Sender Fox Business - dann sollen dem Präsidenten drei oder vier Kandidaten vorgestellt werden.

Wer­bung

Der neue Vorsitzende der Federal Reserve (Fed) solle jemand sein, "der sich mit Geldpolitik und Regulierungspolitik auskennt und weiß, wie man eine weitläufige Institution wie die Fed leitet", erklärte Bessent weiter.

Seit Monaten pocht Trump auf Zinssenkungen, bekommt sie von der Notenbank aber nicht. Daher hat er mehrfach die Entlassung des derzeitigen Fed-Chefs Jerome Powell gefordert. Unklar ist, ob der Präsident den Fed-Chef feuern darf. Powells reguläre Amtszeit endet im Mai 2026.

/ngu/DP/he

WASHINGTON (dpa-AFX)

Bildquellen: fstockphoto / Shutterstock.com