Ausblick: CrowdStrike veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Was Experten von der CrowdStrike-Bilanz erwarten.
Werte in diesem Artikel
CrowdStrike wird am 27.08.2025 das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 46 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,830 USD je Aktie gegenüber 0,190 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 43 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 19,31 Prozent auf 1,15 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte CrowdStrike noch 963,9 Millionen USD umgesetzt.
Die Erwartungen von 50 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,52 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,080 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 47 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,78 Milliarden USD, gegenüber 3,95 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Datum
Rating
Analyst
19.07.2019
CrowdStrike A Overweight
Barclays Capital
19.07.2019
CrowdStrike A Buy
Needham & Company, LLC
08.07.2019
CrowdStrike A Outperform
Oppenheimer & Co. Inc.
08.07.2019
CrowdStrike A Overweight
Barclays Capital
08.07.2019
CrowdStrike A Buy
Needham & Company, LLC
