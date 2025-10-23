CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike gewinnt am Donnerstagnachmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von CrowdStrike zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von CrowdStrike legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,8 Prozent auf 514,17 USD.

Um 15:53 Uhr wies die CrowdStrike-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 514,17 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die CrowdStrike-Aktie bei 514,17 USD. Bei 499,98 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 92.413 CrowdStrike-Aktien.

Am 04.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 517,69 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,68 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 01.11.2024 auf bis zu 294,70 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 42,68 Prozent würde die CrowdStrike-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten CrowdStrike-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 27.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,31 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CrowdStrike ein EPS von 0,19 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat CrowdStrike im vergangenen Quartal 1,17 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CrowdStrike 963,87 Mio. USD umsetzen können.

CrowdStrike dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 02.12.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2028 einen Gewinn in Höhe von 6,13 USD je CrowdStrike-Aktie.

