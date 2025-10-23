CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike reagiert am Donnerstagabend positiv

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von CrowdStrike. Zuletzt stieg die CrowdStrike-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,8 Prozent auf 519,06 USD.

Die CrowdStrike-Aktie konnte um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,8 Prozent auf 519,06 USD. Bei 521,50 USD markierte die CrowdStrike-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 499,98 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der CrowdStrike-Aktie belief sich zuletzt auf 538.289 Aktien.

Am 23.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 521,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CrowdStrike-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 294,70 USD am 01.11.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,22 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an CrowdStrike-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 27.08.2025 äußerte sich CrowdStrike zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CrowdStrike im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,17 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 963,87 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 02.12.2025 dürfte die Q3 2026-Bilanz von CrowdStrike veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2028 einen Gewinn in Höhe von 6,13 USD je CrowdStrike-Aktie.

