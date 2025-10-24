ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt PVA Tepla auf 'Buy' - Ziel 37 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für PVA TePla angesichts gekürzter Jahresziele auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Zielsenkung wegen verzögerter Projekte sei eine Enttäuschung, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sei nicht absehbar gewesen und werde sich wohl kurzfristig belastend auf die Aktie auswirken. Darin würde der Experte aber eine attraktive Einstiegsgelegenheit sehen, da wohl keines der Projekte vor einer Stornierung stehe. Die Auftragsentwicklung bei dem Technologieunternehmen bleibe stark./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 09:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 09:38 / ET
