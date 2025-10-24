DAX24.240 +0,1%Est505.673 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.220 +1,2%Bitcoin94.946 +0,2%Euro1,1628 +0,1%Öl66,65 +1,1%Gold4.129 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Tesla A1CX3T Intel 855681 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Blick: DAX unentschlossen -- Wall Street höher -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- Lufthansa, DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Carmignac Sécurité: Flexibilität und Stabilität im europäischen Rentenmarkt Carmignac Sécurité: Flexibilität und Stabilität im europäischen Rentenmarkt
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Freitagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Freitagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF - Jetzt informieren!

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt PVA Tepla auf 'Buy' - Ziel 37 Euro

24.10.25 17:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
PVA TePla AG
28,34 EUR -0,96 EUR -3,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für PVA TePla angesichts gekürzter Jahresziele auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Zielsenkung wegen verzögerter Projekte sei eine Enttäuschung, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sei nicht absehbar gewesen und werde sich wohl kurzfristig belastend auf die Aktie auswirken. Darin würde der Experte aber eine attraktive Einstiegsgelegenheit sehen, da wohl keines der Projekte vor einer Stornierung stehe. Die Auftragsentwicklung bei dem Technologieunternehmen bleibe stark./tih/he

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 09:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 09:38 / ET

Ausgewählte Hebelprodukte auf PVA TePla

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PVA TePla

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu PVA TePla AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu PVA TePla AG

DatumRatingAnalyst
16:51PVA TePla BuyJefferies & Company Inc.
23.10.2025PVA TePla BuyDeutsche Bank AG
21.10.2025PVA TePla BuyJefferies & Company Inc.
10.09.2025PVA TePla BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2025PVA TePla HaltenSMC Research
DatumRatingAnalyst
16:51PVA TePla BuyJefferies & Company Inc.
23.10.2025PVA TePla BuyDeutsche Bank AG
21.10.2025PVA TePla BuyJefferies & Company Inc.
10.09.2025PVA TePla BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2025PVA TePla BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
09.09.2025PVA TePla HaltenSMC Research
13.08.2025PVA TePla HoldJefferies & Company Inc.
14.07.2025PVA TePla HoldJefferies & Company Inc.
15.05.2025PVA TePla HoldDeutsche Bank AG
15.05.2025PVA TePla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.01.2025PVA TePla SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
15.11.2024PVA TePla SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
27.09.2024PVA TePla SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09.09.2024PVA TePla SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09.03.2018PVA TePla VerkaufenSMC Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PVA TePla AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen