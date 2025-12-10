DAX24.163 +0,5%Est505.718 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,86 +3,3%Nas23.576 +0,1%Bitcoin79.571 -0,2%Euro1,1628 ±0,0%Öl62,01 -0,2%Gold4.206 -0,1%
Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu EU-Lieferketten-Kompromiss

10.12.25 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu EU-Lieferketten-Kompromiss:

"Temu und Shein, die Großversandhäuser aus China, überschwemmen den europäischen Markt mit Billigware - praktisch unkontrolliert. Gleichzeitig leiden hiesige Anbieter unter Europas Kontrollwut. (.) Der nun in der EU gefundene Kompromiss ist alles andere als ein Befreiungsschlag. Zwar fallen danach nur noch wenige Großunternehmen unter die Vorgaben - aber diese sollen weiterhin ihre gesamte Lieferkette daraufhin durchleuchten, ob die von Europa gesetzten Standards eingehalten werden. (.) Das betrifft zunächst die direkten Zulieferer aus Europa - und reicht bis nach Fernost, Afrika, Lateinamerika, wo erste Vorprodukte herkommen. Bauern und Produzenten in der unübersichtlichen Ferne werden als Erste ausgemustert, wenn es kritisch wird. Weder ihre Lage noch die Welt wird durch ein solches Gesetz besser."/DP/jha