DAX24.163 +0,5%Est505.718 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,86 +3,3%Nas23.576 +0,1%Bitcoin79.630 -0,2%Euro1,1628 ±0,0%Öl62,01 -0,2%Gold4.206 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Vonovia A1ML7J Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf die Fed: DAX schließt fester -- US-Börsen uneins -- thyssenkrupp erwartet Verlust -- NVIDIA darf Chips nach China exportieren -- BMW, Rüstungsaktien, Netflix, DroneShield, D-Wave im Fokus
Top News
Was Influencer steuerlich bei Affiliate-Links beachten müssen Was Influencer steuerlich bei Affiliate-Links beachten müssen
Ausblick: Oracle stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Ausblick: Oracle stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben.

Pressestimme: 't-online' zu Chinareise des Außenministers

10.12.25 05:34 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - 't-online' zu Chinareise des Außenministers:

Wadephul und die Bundesregierung setzen aktuell auf Deeskalation und Dialog - das war auch das zentrale Kennzeichen der Gespräche in der Volksrepublik. Gut so. Denn es ist wichtig, mit möglichst vielen Mächten im Gespräch zu bleiben. Doch ebenso wichtig ist: Deutschland muss mit dem Schlimmsten planen - etwa mit einer Eskalation des Taiwan-Konfliktes oder einem Rückzug der USA aus dem westlichen Bündnis. Die globalen Brüche sind zu tiefgreifend, um auf die Beziehungen zu den Supermächten und auf einen guten Ausgang zu vertrauen. Deswegen war Wadephuls Besuch in China am Ende auch eine mahnende Erinnerung: Deutschland und Europa müssen eigenständiger werden - wirtschaftlich wie militärisch. Es ist keine Zeit zu verlieren./yyzz/DP/mis