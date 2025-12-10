DAX24.163 +0,5%Est505.718 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,86 +3,3%Nas23.576 +0,1%Bitcoin79.571 -0,2%Euro1,1628 ±0,0%Öl62,01 -0,2%Gold4.206 -0,1%
Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Merz/GKV

10.12.25 05:34 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Merz/GKV:

"Kanzler Friedrich Merz (CDU) dürfte sich mit seinem Auftritt in der ARD-Arena keinen Gefallen getan haben. Besonders gewagt erscheinen seine Aussagen zu den Krankenkassenbeiträgen. Er wolle verhindern, dass diese im kommenden Jahr steigen. Doch schon jetzt mehren sich die Hinweise darauf, dass dieses Versprechen kaum zu halten sein wird. Denn die Ausgaben der Krankenkassen sind zuletzt rasant gestiegen. Und zwar deutlich schneller als ihre Einnahmen. (.) Dennoch setzt Merz mit seinem Versprechen auf eine riskante politische Wette: dass Bund und Länder sich rechtzeitig einigen und das Sparpaket in Höhe von rund zwei Milliarden Euro tatsächlich beschlossen wird. (.) Einige Kassen zweifeln offen daran, dass sich damit wirklich Einsparungen von rund zwei Milliarden Euro erzielen lassen. Andere betonen, selbst diese Summe würde an der Notwendigkeit steigender Beitragssätze kaum etwas ändern. Wenn Merz sich hier zu weit aus dem Fenster gelehnt hat, dann betrifft das direkt Millionen Versicherte."/DP/jha