STO-Aktie freundlich: STO bestätigt Prognose - und kämpft weiter mit Herausforderungen
Die Schwäche in der Baubranche setzt dem Farben- und Dämmstoffspezialisten STO weiter zu.
Werte in diesem Artikel
Wegen der anhaltenden Investitionszurückhaltung und der gestiegenen Baukosten gingen Umsatz und Ergebnis der Baden-Württemberger im ersten Halbjahr zurück. Auch der Juli habe auf Erlösseite unter dem Vorjahr gelegen und mit einem Rückgang im unteren einstelligen Prozentbereich die eigenen Erwartungen verfehlt, teilte das SDAX-Unternehmen am Mittwoch in Stühlingen mit. Der Vorstand um Chef Rainer Hüttenberger bestätigte zwar seine Prognose für das Gesamtjahr - die wachsende Unsicherheit erschwere aber mittlerweile eine präzise Vorhersage.
An der Börse erholte sich die Aktie zuletzt von anfänglichen Verlusten. Das Papier liegt via XETRA zeitweise mit rund 1,45 Prozent im Plus bei 125,80 Euro, nachdem es zuvor um bis zu 1,6 Prozent gefallen war. In diesem Jahr hat der Kurs trotz der anhaltenden Schwierigkeiten bei STO um gut 17 Prozent hinzugewonnen. Mit aktuell knapp 125 Euro notiert die Aktie aber weit unter ihrem bisherigen Bestwert von Anfang 2022 bei 260 Euro. Damit sank der Kurs in den vergangenen drei Jahren parallel zur gedämpften Geschäftsentwicklung bei STO.
Diese Schwäche setzte sich bislang auch 2025 fort. Von Anfang Januar bis Ende Juni ging der Erlös des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahr um gut zwei Prozent auf 777 Millionen Euro zurück. Die witterungsbedingte Umsatzlücke aus dem ersten Quartal habe im zweiten Jahresviertel nicht mehr aufgeholt werden können, erläuterte STO. Die weltweiten Zoll- und Handelskonflikte hätten zu einer seit Jahresbeginn zunehmenden gesamtwirtschaftlichen Unsicherheit geführt und die Nachfrage geschmälert. Negativ hätten sich zudem "unberechenbare Rahmen- und Förderbedingungen in mehreren Ländern" ausgewirkt, hieß es weiter.
Hinzu komme ein gestiegener Wettbewerbs- und Preisdruck, der auf den Erträgen und Margen laste. Das Management steuerte zwar mit Einsparungen insbesondere im Personalbereich gegen, konnte aber einen Ergebnisrückgang nicht verhindern. Unter dem Strich ging der auf die Aktionäre entfallende Gewinn von zuvor 20,4 Millionen auf 16,3 Millionen Euro zurück.
Das Vorsteuerergebnis sank im Vergleich zum Vorjahr um fast 16 Prozent auf 25,6 Millionen Euro. Damit hat der Konzern bisher etwa die Hälfte seines Minimalziels für 2025 erreicht: Die angepeilte Bandbreite liegt für 2025 unverändert bei 50 bis 70 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor hatte STO 60,9 Millionen Euro als Ergebnis vor Steuern erzielt.
Beim Umsatz stehen weiterhin 1,57 Milliarden Euro im Plan, dies würde einem Rückgang um rund zweieinhalb Prozent entsprechen. Dabei verspricht sich der Konzern in diesem Jahr wenig vom durch die Bundesregierung beschlossenen Sondervermögen für Infrastrukturprojekte. Erst ab dem Geschäftsjahr 2026 rechneten Branchenexperten bestenfalls mit geringen positiven Folgen, betonte STO.
Um der negativen Geschäftsentwicklung und einer gesunkenen Auslastung entgegenzusteuern, hatte der Vorstand bereits im vergangenen Jahr ein Kostensenkungsprogramm eingeleitet. Hierzu gehörten zuletzt auch bis ins Jahr 2026 reichende Tarifmaßnahmen und eine restriktivere Einstellungspolitik. Die Belegschaft schrumpfte im ersten Halbjahr um rund 4 Prozent, mehrheitlich außerhalb Deutschlands. Per Ende Juni beschäftigte der Konzern noch gut 5.500 Menschen.
/tav/mne/stk
STÜHLINGEN (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf STO
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf STO
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere STO News
Bildquellen: Sto SE & Co. KGaA
Nachrichten zu STO SE & Co. KGaA
Analysen zu STO SE & Co. KGaA
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.11.2012
|Sto kaufen
|Fuchsbriefe
|26.04.2011
|Sto kaufen
|Euro am Sonntag
|20.01.2010
|Sto VZ Tipp des Tages
|Der Aktionär-online
|01.12.2009
|Sto VZ klarer Kauf
|Performaxx-Anlegerbrief
|13.11.2009
|Sto VZ kaufen
|Der Aktionärsbrief
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.11.2012
|Sto kaufen
|Fuchsbriefe
|26.04.2011
|Sto kaufen
|Euro am Sonntag
|20.01.2010
|Sto VZ Tipp des Tages
|Der Aktionär-online
|01.12.2009
|Sto VZ klarer Kauf
|Performaxx-Anlegerbrief
|13.11.2009
|Sto VZ kaufen
|Der Aktionärsbrief
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.05.2007
|STO Kursziel angehoben
|Der Aktionär
|03.05.2007
|Sto Stopp bei 52,50 Euro
|Focus Money
|05.02.2007
|STO AG drängt sich nicht auf
|SdK AktionärsNews
|20.07.2006
|Sto halten
|Focus Money
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für STO SE & Co. KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen