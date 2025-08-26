SFC Energy-Aktie dreht dennoch ins Minus: SFC Energy sichert sich Millionenauftrag in den USA
Der Brennstoffzellenspezialist SFC Energy hat einen Folgeauftrag eines langjährigen US-Kunden erhalten.
Werte in diesem Artikel
Die Order habe ein Volumen von rund vier Millionen US-Dollar (ca 3,4 Mio Euro), teilte das SDax-Unternehmen am Mittwoch in Brunnthal mit. Die Auslieferung sei noch für das laufende Jahr geplant, wodurch der Auftrag 2025 umsatz- und auch ergebniswirksam werde. Bei dem namentlich nicht genannten US-Kunden handelt es sich laut SFC Energy um einen führenden Anbieter von Sicherheits- und Überwachungslösungen.
SFC kündigte ferner den Start seines Produktionsstandortes in Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah für das vierte Quartal an. Durch die lokale Produktion will das Unternehmen Belastungen durch Importzölle und Währungsrisiken reduzieren und setzt zudem auf eine stärkere Kundennähe und einen verbesserten Marktzugang.
Via XETRA verliert die SFC Energy-Aktie nach anfänglichen Gewinnen zwischenzeitlich 0,49 Prozent auf 16,10 Euro.
/tav/stk
BRUNNTHAL (dpa-AFX)
