Cybersicherheitsspezialist

CrowdStrike-Aktie gewinnt: Umsatz von CrowdStrike knackt Milliardenschwelle

28.08.25 17:11 Uhr
NASDAQ-Wert CrowdStrike-Aktie freundlich: CrowdStrike mit Gewinnsprung und Milliardenumsatz | finanzen.net

Der Anbieter von Cybersicherheitslösungen CrowdStrike hat Anlegern Auskunft über seine Geschäftsentwicklung gegeben. So reagiert die Aktie.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
CrowdStrike
372,35 EUR 8,40 EUR 2,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

So erzielte CrowdStrike im zweiten Quartal seines Fiskaljahres 2026 einen Gewinn je Aktie in Höhe von 0,93 US-Dollar. Analysten hatten mit einem Plus von 0,83 US-Dollar je Aktie gerechnet, nachdem der IT-Konzern seinen Anlegern im Vorjahreszeitraum einen Gewinn von 0,19 US-Dollar je Aktie beschert hatte.

CrowdStrike setzte im abgelaufenen Jahresviertel außerdem 1,17 Milliarden US-Dollar um. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz des IT-Konzerns noch 963,9 Millionen US-Dollar betragen. Die Expertenschätzungen für den Berichtszeitraum lagen bei 1,15 Milliarden US-Dollar.

Im Handel an der NASDAQ gewinnt die CrowdStrike-Aktie am Donnerstag zeitweise 2,97 Prozent auf 435,17 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com

