Einstieg ins Marinegeschäft?

Der Rüstungskonzern Rheinmetall treibt seine Expansion voran, was eine neue Produktionsanlage und Gerüchte über eine Übernahme untermauern.

• Rheinmetall hat eine neue Fabrik für Artilleriemunition eröffnet, um seine Produktionskapazitäten massiv zu erhöhen

• Gerüchte über einen möglichen Einstieg in das Marinegeschäft durch eine Werftübernahme kursieren

• Aktie tendiert stabil, liegt aber weiterhin deutlich unter ihrem Allzeithoch, während Analysten ein hohes Kurspotenzial sehen

Die Rheinmetall-Aktie bewegt sich am Donnerstag stabil, während der Rüstungskonzern seine Expansionsstrategie fortsetzt. Jüngste Nachrichten, darunter die Eröffnung einer neuen Fabrik und Übernahmegerüchte, stehen im Fokus der Anleger.

Expansion in der Munitions- und Raketenproduktion

Rheinmetall hat ein neues Werk für Artilleriemunition in Unterlüß, Niedersachsen, eröffnet. Die Anlage soll die Jahresproduktion von 155-Millimeter-Geschossen schrittweise hochfahren. Nach 25.000 Geschossen in diesem Jahr soll die Produktion am Standort bis 2027 auf 350.000 Stück steigen. Inklusive anderer Standorte plant Rheinmetall, die gesamte Jahresproduktion bis 2027 auf 1,5 Millionen Schuss zu verdoppeln. Das Investitionsvolumen für dieses Werk und eine weitere Anlage für Raketenmotoren liegt bei etwa 500 Millionen Euro. Gleichzeitig verhandelt Rheinmetall mit dem US-Rüstungskonzern Lockheed Martin über eine Fertigung von Raketen der Typen ATACMS und Hellfire in Deutschland.

Gerüchte über Einstieg ins Marinegeschäft

Medienberichten zufolge streckt Rheinmetall seine Fühler in den Marineschiffbau aus. Der Konzern soll an der Übernahme der militärischen Sparte der Lürssen-Werft, die unter dem Namen Naval Vessels Lürssen (NVL) firmiert, interessiert sein. Die NVL beschäftigt 2.000 Mitarbeiter und erzielt einen Umsatz von 1 Milliarde Euro. Rheinmetall-Chef Armin Papperger erklärte in Bezug auf die Gerüchte, man sei "immer interessiert, unser Produktportfolio zu erweitern", wie sharedeals den CEO zitiert. Der Einstieg in diesen neuen Bereich wurde durch die Übernahmegerüchte bisher nicht von einem Kurssprung begleitet.

Aktienperformance und Analystenblick

Die Rheinmetall-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,12 Prozent fester bei 1.637,50 Euro, nachdem der Schlusskurs am Vortag bei 1.635,50 Euro lag. Das Allzeithoch der Aktie liegt bei 1.944 Euro. Die Jahresperformance summiert sich auf ein Plus von 166 Prozent. Der Analystenkonsens von TipRanks zeigt bei elf Ratings zehn Kauf- und eine Halten-Empfehlung. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.107 Euro. Basierend auf dem gestrigen Schlusskurs ergibt sich zum durchschnittlichen Kursziel ein theoretisches Potenzial von 28,83 Prozent.

Entwicklung der Branchenkollegen

Die Aktien der Branchenkollegen zeigten ebenso eine leicht nach oben gerichtete Performance. Am aktuellen Handelstag liegt HENSOLDT 0,47 Prozent im Plus bei 85,90 Euro und RENK notiert 0,35 Prozent fester bei 60,53 Euro.

