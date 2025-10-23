DAX aktuell

Der tags zuvor bereits schwächere DAX dürfte am Donnerstag etwas weiter nachgeben. Dabei haben Anleger die Zahlen eines Schwergewichts im Blick.

Der deutsche Leitindex hatte am Vortag 0,74 Prozent tiefer bei 24.151,13 Punkten geschlossen. Diese Tendenz dürfte sich auch zum Start in den Donnerstagshandel fortsetzen.

Die runde 24.000-Punkte-Marke zu verteidigen, dürfte für den DAX aber keine Schwierigkeit darstellen, nachdem er noch am Freitag klar darunter gefallen war.

Rekordhoch noch in der Ferne

Erst am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

US-Börsen mit schwachen Vorgaben

Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor der XETRA-Eröffnung fast 0,2 Prozent tiefer auf 24.114 Punkten. Damit würde er wieder unter seine 21-Tage-Linie rutschen.

Schuld sind auch die Vorgaben: An der Wall Street ging es am Mittwoch für die wichtigsten US-Indizes nach dem europäischen Handelsende zeitweise noch deutlich abwärts. Letztlich blieb ein klares Minus stehen. Insgesamt drehten sie damit knapp vor ihren Rekorden vom Monatsanfang wieder ab.

SAP: DAX-Schwergeewicht mit Zahlen

Am deutschen Markt dürfte SAP SAP SE nach dem Quartalsbericht, der nach US-Börsenschluss veröffentlicht wurde, die Hauptrolle spielen. SAP wurde wegen der aktuell zurückhaltenderen Kunden vorsichtiger bei seinen Zielen für das Jahreswachstum. Die in den USA gehandelten SAP-Anteile gaben nachbörslich vier Prozent nach

Jefferies-Analyst Charles Brennan machte in der Telefonkonferenz allerdings eine bessere Stimmung aus als nach dem zweiten Quartal. Dies gelte insbesondere für den Current Cloud Backlog, also die vertraglich zugesicherten Clouderlöse in den kommenden 12 Monaten.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires