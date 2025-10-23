DAX24.151 -0,7%Est505.639 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,92 -3,7%Nas22.740 -0,9%Bitcoin93.823 +1,2%Euro1,1598 -0,1%Öl64,79 +0,7%Gold4.092 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 TeamViewer A2YN90 Infineon 623100 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y adidas A1EWWW Plug Power A1JA81 Amazon 906866 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich tiefer -- Wall Street in Rot -- adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- D-Wave, Quantum eMotion, TKMS, Rüstungsaktien, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat, Gold im Fokus
Top News
Nach SAP-Zahlen: DAX im Donnerstagshandel voraussichtlich etwas tiefer Nach SAP-Zahlen: DAX im Donnerstagshandel voraussichtlich etwas tiefer
Alphabet-Aktie: Google stellt Super-Algorithmus für Quantencomputer vor Alphabet-Aktie: Google stellt Super-Algorithmus für Quantencomputer vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!
DAX aktuell

Nach SAP-Zahlen: DAX im Donnerstagshandel voraussichtlich etwas tiefer

23.10.25 07:24 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an Börse Frankfurt - DAX dürfte schwächer starten - 24.000 Punkte halten voraussichtlich | finanzen.net

Der tags zuvor bereits schwächere DAX dürfte am Donnerstag etwas weiter nachgeben. Dabei haben Anleger die Zahlen eines Schwergewichts im Blick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.151,1 PKT -178,9 PKT -0,74%
Charts|News|Analysen

Der deutsche Leitindex hatte am Vortag 0,74 Prozent tiefer bei 24.151,13 Punkten geschlossen. Diese Tendenz dürfte sich auch zum Start in den Donnerstagshandel fortsetzen.
Die runde 24.000-Punkte-Marke zu verteidigen, dürfte für den DAX aber keine Schwierigkeit darstellen, nachdem er noch am Freitag klar darunter gefallen war.

Wer­bung

Rekordhoch noch in der Ferne

Erst am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

US-Börsen mit schwachen Vorgaben

Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor der XETRA-Eröffnung fast 0,2 Prozent tiefer auf 24.114 Punkten. Damit würde er wieder unter seine 21-Tage-Linie rutschen.

Schuld sind auch die Vorgaben: An der Wall Street ging es am Mittwoch für die wichtigsten US-Indizes nach dem europäischen Handelsende zeitweise noch deutlich abwärts. Letztlich blieb ein klares Minus stehen. Insgesamt drehten sie damit knapp vor ihren Rekorden vom Monatsanfang wieder ab.

Wer­bung

SAP: DAX-Schwergeewicht mit Zahlen

Am deutschen Markt dürfte SAP SAP SE nach dem Quartalsbericht, der nach US-Börsenschluss veröffentlicht wurde, die Hauptrolle spielen. SAP wurde wegen der aktuell zurückhaltenderen Kunden vorsichtiger bei seinen Zielen für das Jahreswachstum. Die in den USA gehandelten SAP-Anteile gaben nachbörslich vier Prozent nach

Jefferies-Analyst Charles Brennan machte in der Telefonkonferenz allerdings eine bessere Stimmung aus als nach dem zweiten Quartal. Dies gelte insbesondere für den Current Cloud Backlog, also die vertraglich zugesicherten Clouderlöse in den kommenden 12 Monaten.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com, Julian Mezger für Finanzen Verlag

Mehr zum Thema DAX 40

07:24Nach SAP-Zahlen: DAX im Donnerstagshandel voraussichtlich etwas tiefer
07:12Europa bekommt einen neuen Raumfahrtgiganten: Airbus, Leonardo und Thales legen ihre Aktivitäten zusammen
07:09SAP-Aktie nach Zahlen unter Druck: SAP senkt Erwartungen für Cloudumsatz - Analystenschätzung verfehlt
07:08Deutsche Bahn, Mercedes, Audi, Nexperia - der Newsletter „manage:mobility“
06:25Das sind Short- bzw. Inverse ETFs: Chancen und Risiken im Überblick
06:00Porsche hits reverse on EV push as new CEO shifts back to petrol
05:06Ehemaliger VW-Chef Herbert Diess geht in den Ruhestand
00:48SAP cloud revenue misses estimates in ‘uncertain’ economy
mehr