DAX24.129 -0,1%Est505.657 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,95 +0,2%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.475 +1,9%Euro1,1589 -0,2%Öl65,85 +2,3%Gold4.116 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 TeamViewer A2YN90 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 thyssenkrupp 750000 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, BYD im Fokus
Top News
Ausblick: Procter & Gamble veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: Procter & Gamble veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Meme-Rally legt Pause ein: Droht bei der Beyond-Meat-Aktie nun eine kräftige Korrektur? Meme-Rally legt Pause ein: Droht bei der Beyond-Meat-Aktie nun eine kräftige Korrektur?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!

ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Ziel für Fraport auf 69 Euro - 'Hold'

23.10.25 11:57 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Fraport AG
74,55 EUR 0,25 EUR 0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Fraport von 70 auf 69 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Christian Cohrs rechnet mit einem nur moderaten Verkehrswachstum, aber mit solidem Gewinnwachstum. Dies schrieb er am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Bericht des Flughafenbetreibers für das dritte Quartal./ajx/stk

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fraport

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fraport

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Fraport AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Fraport AG

DatumRatingAnalyst
10:51Fraport HoldWarburg Research
21.10.2025Fraport OutperformBernstein Research
15.10.2025Fraport NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025Fraport HoldJefferies & Company Inc.
26.09.2025Fraport NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
21.10.2025Fraport OutperformBernstein Research
16.09.2025Fraport OutperformBernstein Research
08.08.2025Fraport BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.08.2025Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10:51Fraport HoldWarburg Research
15.10.2025Fraport NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025Fraport HoldJefferies & Company Inc.
26.09.2025Fraport NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Fraport HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.08.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.
29.07.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.
11.07.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.
03.07.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.
13.06.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fraport AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen