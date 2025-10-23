ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Ziel für Fraport auf 69 Euro - 'Hold'
Werte in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Fraport von 70 auf 69 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Christian Cohrs rechnet mit einem nur moderaten Verkehrswachstum, aber mit solidem Gewinnwachstum. Dies schrieb er am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Bericht des Flughafenbetreibers für das dritte Quartal./ajx/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Fraport
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fraport
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Fraport AG
Analysen zu Fraport AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:51
|Fraport Hold
|Warburg Research
|21.10.2025
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|15.10.2025
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.2025
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.2025
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|16.09.2025
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|Fraport Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.2025
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.2025
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:51
|Fraport Hold
|Warburg Research
|15.10.2025
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.2025
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.2025
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.2025
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.2025
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.07.2025
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.2025
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.2025
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fraport AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen