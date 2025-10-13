DAX 24.388 +0,6%ESt50 5.568 +0,7%MSCI World 4.276 -0,2%Top 10 Crypto 15,28 -4,2%Nas 22.695 +2,2%Bitcoin 96.838 -2,8%Euro 1,1569 +0,0%Öl 62,85 -0,9%Gold 4.107 -0,1%
Fraport Aktie

74,65 EUR -1,15 EUR -1,52 %
STU
Marktkap. 7,03 Mrd. EUR

KGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
WKN 577330

ISIN DE0005773303

Symbol FPRUF

Aktie in diesem Artikel
Fraport AG
74,65 EUR -1,15 EUR -1,52%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport auf "Hold" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Das Wachstum des Flugverkehrs in Frankfurt sei im September wieder niedriger ausgefallen, schrieb Graham Hunt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach einem starken August sei das aber eine gewisse Normalisierung./rob/mis/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 01:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 01:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fraport Hold

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
72,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
75,80 €		 Abst. Kursziel*:
-5,01%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
74,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,55%
Analyst Name:
Graham Hunt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fraport AG

08:41 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
26.09.25 Fraport Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.09.25 Fraport Hold Deutsche Bank AG
16.09.25 Fraport Outperform Bernstein Research
11.09.25 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Fraport AG

Dow Jones Sommerferien & Co. Fraport-Aktie: Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen steigen im September Fraport-Aktie: Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen steigen im September
dpa-afx Chance für DroneShield-Aktie & Co.? Airline-Verband warnt seit zehn Jahren vor Drohnengefahr
dpa-afx ROUNDUP: Fraport eröffnet drittes Terminal am Flughafen Frankfurt nach Ostern
dpa-afx Fraport-Aktie fester: Terminal 3 öffnet am 22. April 2026
Dow Jones Terminal 3 am Flughafen Frankfurt geht am 22. April 2026 in Betrieb
finanzen.net MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fraport-Investition von vor einem Jahr eingebracht
dpa-afx Fraport-Aktie stabil: Drohne am Flughafen Frankfurt
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX legt zum Start des Montagshandels zu
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX beendet die Sitzung im Plus
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Share Buyback for the Employee Participation Program
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
