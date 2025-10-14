ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Fraport auf 'Hold' - Ziel 72 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport auf "Hold" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Das Wachstum des Flugverkehrs in Frankfurt sei im September wieder niedriger ausgefallen, schrieb Graham Hunt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach einem starken August sei das aber eine gewisse Normalisierung./rob/mis/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 01:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 01:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|08:41
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.2025
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.2025
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|11.09.2025
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.2025
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|Fraport Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.2025
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.2025
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:41
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.2025
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|11.09.2025
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.2025
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.2025
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.07.2025
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.2025
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.2025
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
