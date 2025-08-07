DAX 24.145 -0,2%ESt50 5.332 +0,0%Top 10 Crypto 16,12 +1,9%Dow 44.085 +0,3%Nas 21.367 +0,6%Bitcoin 100.302 -0,3%Euro 1,1649 -0,1%Öl 66,75 +0,5%Gold 3.400 +0,1%
Fraport Aktie

74,90 EUR +0,60 EUR +0,81 %
Marktkap. 6,57 Mrd. EUR

KGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
WKN 577330

ISIN DE0005773303

Symbol FPRUF

Goldman Sachs Group Inc.
Fraport Buy

Fraport Buy

14:21 Uhr
Fraport Buy
Aktie in diesem Artikel
Fraport AG
74,90 EUR 0,60 EUR 0,81%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fraport nach Zahlen von 90 auf 94 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Patrick Creuset ließ seine Schätzungen für den operativen Gewinn und den freien Finanzmittelfluss in einer am Freitag vorliegenden Studie weitgehend unverändert. Das dennoch erhöhte Kursziel begründete er mit einem verschobenen Bewertungszeitraum. In die Zukunft blickend, erwähnte er, dass ein 17-jähriger Investitionszyklus am Frankfurter Heimatflughafen mit der Fertigstellung des Terminal 3 zu Ende gehe./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 06:01 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fraport Buy

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
94,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
74,50 €		 Abst. Kursziel*:
26,17%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
74,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,50%
Analyst Name:
Patrick Creuset 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
69,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fraport AG

14:21 Fraport Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:01 Fraport Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.08.25 Fraport Halten DZ BANK
07.08.25 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
06.08.25 Fraport Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

