NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fraport nach Zahlen von 90 auf 94 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Patrick Creuset ließ seine Schätzungen für den operativen Gewinn und den freien Finanzmittelfluss in einer am Freitag vorliegenden Studie weitgehend unverändert. Das dennoch erhöhte Kursziel begründete er mit einem verschobenen Bewertungszeitraum. In die Zukunft blickend, erwähnte er, dass ein 17-jähriger Investitionszyklus am Frankfurter Heimatflughafen mit der Fertigstellung des Terminal 3 zu Ende gehe./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 06:01 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
