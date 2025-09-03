Fraport Aktie
Marktkap. 6,59 Mrd. EURKGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
Fraport Neutral
Fraport
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fraport von 73 auf 69 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Mit Blick auf die europäischen Infrastrukturunternehmen bevorzugt Elodie Rall Mautstraßen gegenüber Flughäfen und sieht nun Ferrovial als die aussichtsreichste Aktie. Die wahrscheinliche Verlängerung der französischen Zusatzsteuer dürfte den größten Einfluss auf die Betreiber französischer Mautstrecken haben, weshalb sich bei Vinci und Eiffage wieder Potenzial ergebe, schrieb sie in ihrer am Donnerstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Dagegen sehe sie die Flughafenbetreiber wegen anstehender Regulierungsverhandlungen und künftig wohl höherer Investitionen nun kritischer./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 19:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fraport Neutral
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
69,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
71,05 €
|Abst. Kursziel*:
-2,89%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
70,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,75%
|
Analyst Name:
Elodie Rall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
69,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
