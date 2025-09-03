DAX 23.697 +0,4%ESt50 5.332 +0,1%Top 10 Crypto 15,56 -1,2%Dow 45.271 -0,1%Nas 21.498 +1,0%Bitcoin 94.852 -1,0%Euro 1,1650 -0,1%Öl 66,84 -0,8%Gold 3.544 -0,5%
Fraport AG
Fraport AG
70,95 EUR
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fraport von 73 auf 69 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Mit Blick auf die europäischen Infrastrukturunternehmen bevorzugt Elodie Rall Mautstraßen gegenüber Flughäfen und sieht nun Ferrovial als die aussichtsreichste Aktie. Die wahrscheinliche Verlängerung der französischen Zusatzsteuer dürfte den größten Einfluss auf die Betreiber französischer Mautstrecken haben, weshalb sich bei Vinci und Eiffage wieder Potenzial ergebe, schrieb sie in ihrer am Donnerstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Dagegen sehe sie die Flughafenbetreiber wegen anstehender Regulierungsverhandlungen und künftig wohl höherer Investitionen nun kritischer./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 19:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fraport Neutral

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
69,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
71,05 €		 Abst. Kursziel*:
-2,89%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
70,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,75%
Analyst Name:
Elodie Rall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
69,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

