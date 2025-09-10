Fraport Aktie
Marktkap. 6,79 Mrd. EURKGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
Fraport Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fraport von 70 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Graham Hunt beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit dem Einfluss des Flughafens in Lima auf das Konzernergebnis. Der peruanische Flughafen unterstreiche Fraports Cashflow-Wendepunkt ab 2027, da die Entwicklungsinvestitionen ausliefen und neue Anlagen in die Betriebsphase übergingen. In seinen Schätzungen für den Flughafenbetreiber berücksichtigte er neue Zielsetzungen für den südamerikanischen Flughafen./rob/tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 18:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fraport Hold
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
72,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
72,80 €
|Abst. Kursziel*:
-1,10%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
72,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,69%
|
Analyst Name:
Graham Hunt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
69,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
