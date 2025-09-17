Schneider Electric Aktie
Marktkap. 128,92 Mrd. EURKGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
WKN 860180
ISIN FR0000121972
Symbol SBGSF
Schneider Electric Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schneider Electric nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Das Management des Technologiekonzerns sei zuversichtlich, dass eine voraussichtlich bessere Geschäftsentwicklung im zweiten Halbjahr und die detaillierte Darstellung der neuen Unternehmensstrategie die Bedenken der Anleger wirksam ausräumen werden, schrieb Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem bleibe aus Sicht des Unternehmens die strukturelle Wachstumsdynamik im Bereich Elektrifizierung weiterhin Treiber für den längerfristigen Erfolg./edh/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Schneider Electric Buy
|Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
250,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
229,45 €
|Abst. Kursziel*:
8,96%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
233,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,04%
|
Analyst Name:
Gael de-Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
251,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|13:21
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|17.09.25
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|12.09.25
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|29.08.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|30.06.25
|Schneider Electric Hold
|Deutsche Bank AG
|27.06.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital