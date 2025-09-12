KRONES Aktie
Marktkap. 4,21 Mrd. EURKGV 13,69 Div. Rendite 2,17%
WKN 633500
ISIN DE0006335003
Symbol KRNNF
KRONES Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Krones nach dem Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Der mittelfristige Ausblick des Herstellers von Abfüllanlagen sei weiterhin vielversprechend, auch wenn das Umsatzwachstum im kommenden Jahr sich verlangsamen dürfte, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Krones AG
Zusammenfassung: KRONES Buy
|Unternehmen:
KRONES AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
180,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
126,60 €
|Abst. Kursziel*:
42,18%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
120,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
49,25%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
168,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
