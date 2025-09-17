DAX 23.683 +1,4%ESt50 5.441 +1,3%Top 10 Crypto 16,41 +0,6%Dow 46.018 +0,6%Nas 22.261 -0,3%Bitcoin 99.059 +0,6%Euro 1,1835 +0,1%Öl 68,08 +0,3%Gold 3.668 +0,2%
Top News
BYD-Aktie: Tesla-Konkurrent setzt auf Europa - Alle Modelle bis 2028 lokal produziert BYD-Aktie: Tesla-Konkurrent setzt auf Europa - Alle Modelle bis 2028 lokal produziert
SEC lässt sich Zeit: Verzögerungen bei der Zulassung von Ethereum-Staking sowie Solana- und XRP-ETFs SEC lässt sich Zeit: Verzögerungen bei der Zulassung von Ethereum-Staking sowie Solana- und XRP-ETFs
Wolters Kluwer Aktie

116,70 EUR +6,10 EUR +5,52 %
STU
104,25 CHF +0,96 CHF +0,93 %
BRX
Marktkap. 25,86 Mrd. EUR

KGV 35,31 Div. Rendite 1,45%
WKN A0J2R1

ISIN NL0000395903

Symbol WOLTF

UBS AG

Wolters Kluwer Neutral

10:46 Uhr
Wolters Kluwer Neutral
Wolters Kluwer N.V.
116,70 EUR 6,10 EUR 5,52%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Wolters Kluwer nach einem Zwischenbericht auf "Neutral" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Die bestätigten Jahresziele des Informationsdienstleisters dürften keine wesentlichen Auswirkungen auf die Konsensprognosen haben, schrieb Adam Berlin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch sollte die in Aussicht gestellte vorzeitige Beendigung des Aktienrückkaufprogramms sich nicht sonderlich auf das Ergebnis je Aktie für 2025 auswirken./rob/edh/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 19:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Wolters Kluwer Neutral

Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
117,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
109,80 €		 Abst. Kursziel*:
6,56%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
116,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,26%
Analyst Name:
Adam Berlin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
144,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Wolters Kluwer N.V.

10:46 Wolters Kluwer Neutral UBS AG
12.09.25 Wolters Kluwer Outperform Bernstein Research
12.09.25 Wolters Kluwer Neutral UBS AG
11.09.25 Wolters Kluwer Outperform Bernstein Research
08.09.25 Wolters Kluwer Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

