Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Donnerstagabend stärker

Die Aktie von Boeing zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Boeing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 214,88 USD nach oben.

Um 20:07 Uhr konnte die Aktie von Boeing zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 214,88 USD. Der Kurs der Boeing-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 217,37 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 215,00 USD. Von der Boeing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 319.110 Stück gehandelt.

Am 30.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 242,59 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 12,90 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 128,92 USD am 08.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,048 USD. Im Vorjahr hatte Boeing 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 242,17 USD je Boeing-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 29.07.2025 vor. Das EPS lag bei -0,92 USD. Ein Jahr zuvor waren -2,33 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,75 Mrd. USD – ein Plus von 34,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 16,87 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Boeing am 22.10.2025 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,026 USD je Boeing-Aktie.

