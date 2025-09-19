Cyberangriff: Weiter Wartezeiten am Berliner Flughafen
Werte in diesem Artikel
BERLIN (dpa-AFX) - Wegen des Cyberangriffs und der technischen Probleme beim Einchecken und der Gepäckabgabe erwartet der Berliner Flughafen weiterhin längere Wartezeiten. Auch verspätete Abflüge wie am Samstag sind wohl nicht ausgeschlossen.
"Wir bitten alle Passagiere, sich darauf so weit wie möglich einzustellen. Der Flughafen BER unternimmt zusammen mit den Fluggesellschaften und den Bodenverkehrsdienstleistern alle Anstrengungen, um die Beeinträchtigungen möglichst gering zu halten", hieß es am Vormittag.
In den Terminals hätten sich die Abläufe inzwischen eingespielt, so dass die Passagierabfertigung ruhig und flüssig laufe. Die Passagiere sollten den Online-Check-in im Internet oder den Self-Service-Check-in an Automaten im Flughafen nutzen. Auch das Gepäck könne oft selbst an Automaten aufgegeben werden.
Es hatte Check-in mit Papierlisten und Stiften gegeben
Am Samstag seien vier Landungen und acht Abflüge gestrichen worden. Verspätungen seien in der Regel kürzer gewesen als 45 Minuten. Das Personal im Flughafen musste beim Check-in mit Papierlisten und Stiften statt mit Computern arbeiten.
Wegen des Cyberangriffs auf einen Flughafen-Dienstleister hatten in Europa vier Flughäfen Probleme bei der Passagierabfertigung gemeldet. Die Flughäfen Berlin, Brüssel, Dublin und London Heathrow sind von den IT-Problemen betroffen, wie die Flugsicherungs-Dachorganisation Eurocontrol mitteilte.
Laut den Flughäfen Berlin und London Heathrow ist die RTX-Tochter (Raytheon Technologies) Collins Aerospace betroffen. Das Unternehmen bestätigte der Deutschen Presse-Agentur "eine cyberbedingte Störung" an einigen Flughäfen./rab/DP/stw
Übrigens: Raytheon Technologies und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Air France-KLM
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Air France-KLM
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Lufthansa AG
Analysen zu Lufthansa AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|15.09.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|12.09.2025
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|10.09.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.08.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|01.08.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|31.07.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|07.07.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|15.09.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|12.09.2025
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|10.09.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.2025
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen