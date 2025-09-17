EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 124,79 Mrd. EURKGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Outperform" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Die erweiterte Angebotspalette an Datenbrillen (Smart Glasses) bei zugleich verbesserter Funktionalität sei zu begrüßen, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Umsatzentwicklung des Sehhilfen-Anbieters sollte im vierten Quartal davon profitieren./mf/tav
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Outperform
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
290,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
273,10 €
|Abst. Kursziel*:
6,19%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
273,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,92%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
277,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
