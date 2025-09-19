Fraport Aktie
Marktkap. 6,78 Mrd. EURKGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
Fraport Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fraport von 69 auf 77 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Elodie Rall setzte dabei am Donnerstagabend im Rahmen ihrer Neubewertung europäischer Flughäfen bei den Frankfurtern einen höheren Wert für die Beteiligung am Airport Lima an./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 19:49 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt
Zusammenfassung: Fraport Neutral
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
77,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
73,50 €
|Abst. Kursziel*:
4,76%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
73,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,41%
|
Analyst Name:
Elodie Rall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
73,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
