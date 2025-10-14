DAX 24.260 +0,1%ESt50 5.616 +1,2%MSCI World 4.292 +0,3%Top 10 Crypto 15,50 +0,7%Nas 22.522 -0,8%Bitcoin 96.679 -0,9%Euro 1,1640 +0,3%Öl 62,24 -0,1%Gold 4.206 +1,5%
Fraport Aktie

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fraport vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Elodie Rall rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie im Jahresvergleich mit einem Wachstum des bereinigen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 6 Prozent./rob/mis/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 19:18 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
77,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
76,45 €		 Abst. Kursziel*:
0,72%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
77,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,13%
Analyst Name:
Elodie Rall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fraport AG

08:41 Fraport Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.10.25 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
26.09.25 Fraport Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.09.25 Fraport Hold Deutsche Bank AG
16.09.25 Fraport Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Fraport AG

Dow Jones Sommerferien & Co. Fraport-Aktie gefragt: Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen steigen im September Fraport-Aktie gefragt: Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen steigen im September
finanzen.net MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fraport-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Fraport auf 'Hold' - Ziel 72 Euro
dpa-afx Chance für DroneShield-Aktie & Co.? Airline-Verband warnt seit zehn Jahren vor Drohnengefahr
dpa-afx ROUNDUP: Fraport eröffnet drittes Terminal am Flughafen Frankfurt nach Ostern
dpa-afx Fraport-Aktie fester: Terminal 3 öffnet am 22. April 2026
Dow Jones Terminal 3 am Flughafen Frankfurt geht am 22. April 2026 in Betrieb
finanzen.net MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fraport-Investition von vor einem Jahr eingebracht
dpa-afx Fraport-Aktie stabil: Drohne am Flughafen Frankfurt
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Share Buyback for the Employee Participation Program
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
