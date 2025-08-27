DAX24.026 -0,1%ESt505.390 -0,1%Top 10 Crypto16,07 +0,4%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin96.876 +1,5%Euro1,1666 +0,2%Öl67,96 +0,2%Gold3.405 +0,2%
Nach Zahlenvorlage

DroneShield-Aktie erholt sich etwas nach Kursrutsch trotz starken Zahlen

28.08.25 13:49 Uhr
Umsatzexplosion bei DroneShield: +480 Prozent im Quartal, Aktie bleibt volatil | finanzen.net

DroneShield konnte starke Quartalszahlen vermelden. Dennoch zeigt sich die Aktie zuletzt schwankungsanfällig.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DroneShield Ltd
1,85 EUR -0,01 EUR -0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Quartalsumsatz kräftig gestiegen
• Im ersten Halbjahr in den schwarzen Zahlen
• Aktie nach Kursrutsch stärker

Wer­bung


Starke Zahlen

DroneShield hat im zweiten Quartal 2025 einen Umsatz von 38,8 Millionen AUD erzielt, was einen Anstieg um 480 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum (6,7 Millionen AUD) bedeutet. Im ersten Halbjahr erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 72,3 Millionen AUD, was einem Plus von 210 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Darüber hinaus erzielte DroneShield im ersten Halbjahr einen Gewinn von 2,1 Millionen AUD und konnte sich damit gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessern, als noch ein Verlust von 4,81 Millionen AUD in den Büchern stand.

Die Aussichten für die kommenden Monate übertreffen zudem schon die bisherigen Erfolge: Für das Gesamtjahr 2025 sind bereits Umsätze im Wert von 176,3 Millionen AUD erzielt oder durch Bestellungen für Lieferungen im Jahr 2025 zugesagt. Damit hat sich das Unternehmen bereits mehr als das Dreifache des gesamten Umsatzes des Geschäftsjahres 2024 in Höhe von 57,5 Millionen AUD gesichert.

Wer­bung

Positiver Ausblick

DroneShield verfolgt ehrgeizige Wachstumspläne: Bis Ende 2026 soll die Produktionskapazität so erweitert werden, dass ein jährlicher Umsatz von 2,4 Milliarden AUD erreicht werden kann - ein Hinweis auf die steigende Nachfrage nach Abwehrsystemen gegen Drohnen.

CEO Oleg Vornik betonte, die geplanten Fortschritte seien Ausdruck der breiten Produktpalette, der flexiblen Unternehmensstruktur und der Dynamik des Marktes. Zudem unterstreiche das Wachstum den Anspruch, modernste Technologien in großem Umfang bereitzustellen und die internationale Präsenz weiter auszubauen.

DroneShield-Aktie im Fokus

An der Heimatbörse in Sydney konnte das australische Unternehmen seinen Kurs seit Jahresbeginn um fulminante 327,45 Prozent steigern. Am Mittwoch war die Aktie überraschend schlussendlich um 10,36 Prozent auf 3,20 AUD eingebrochen - trotz der beeindruckenden Geschäftszahlen. Am Donnerstag zeigten sich die Papiere der Australier dagegen wieder mit positiver Tendenz und konnten letztlich um 2,19 Prozent auf 3,27 AUD zulegen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Droneshield

