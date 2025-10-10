DAX24.570 -0,2%Est505.623 ±-0,0%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,82 +1,7%Nas23.025 -0,1%Bitcoin105.010 -0,2%Euro1,1572 ±0,0%Öl64,39 -1,3%Gold3.996 +0,5%
MARKT USA/Wall Street knapp behauptet zum Wochenschluss erwartet

10.10.25 11:59 Uhr
Mit einer leicht negativen Tendenz dürfte die Wall Street in den letzten Handelstag der Woche starten. Die Futures auf den S&P-500 und den Nasdaq fallen um jeweils 0,1 Prozent. Die Anleger blicken mit zunehmenden Sorgen auf den weiterhin anhaltenden Shutdown, für den sich immer noch keine Lösung abzeichnet. Zunehmend würden die Investoren zwischen dem Shutdown und den anhaltend positiven Nachrichten aus dem Bereich Künstliche Intelligenz (KI) abwägen, heißt es.

Marktbeobachter haben begonnen, Bedenken hinsichtlich der zyklischen Natur der jüngsten KI-Geschäftsabschlüsse zu äußern. Analysten argumentieren, dass die Angst der Investoren, weitere Fortschritte im Boom zu verpassen, die Rally intakt gehalten hat.

Trotz des Shutdowns, der die Veröffentlichung vieler US-Konjunkturdaten verhindert, wird eine halbe Stunde nach der Startglocke die Umfrage der Universität Michigan zum US-Verbrauchervertrauen im Oktober bekannt gegeben. Hier wird sich zeigen, ob sich der Shutdown bereits negativ auswirkt, heißt es. Erwartet wird ein Rückgang auf 54,0 von 55,1 in der zweiten September-Erhebung.

Bei den Einzelwerten steigen die Aktien von Applied Digital vorbörslich um 24,6 Prozent. Der Entwickler von Rechenzentren veröffentlichte bessere Quartalsergebnisse als erwartet und gab bekannt, dass er einen neuen Mietvertrag mit dem auf KI-Cloud-Computing spezialisierten Unternehmen CoreWeave (CRWV) abgeschlossen hat.

Venture Global knicken um 16,5 Prozent ein. Der US-Erdgasexporteur hat in einem Schiedsgerichtsverfahren gegen seinen Kunden BP am Donnerstag eine überraschende Niederlage erlitten. Die Niederlage kommt etwa zwei Monate nach dem Sieg in einem ähnlichen Fall gegen Shell, den Venture Global als Bestätigung seines unorthodoxen Geschäftsmodells gefeiert hatte.

Der Jeanshersteller Levi Strauss hat seine Prognose für die jährlichen bereinigten Gewinne und Umsätze angehoben, nachdem er bessere als erwartete Quartalsergebnisse veröffentlicht hatte. Die Aktien fallen dennoch um 7,0 Prozent.

Die Aktien von Lockheed Martin steigen um 0,2 Prozent. Der US-Rüstungskonzern erhöht seine vierteljährliche Dividende um 15 Prozent. Die Ausschüttung werde von 3,30 auf 3,45 Dollar pro Aktie angehoben. Lockheed Martin teilte außerdem mit, dass der Board den Rückkauf von Stammaktien im Wert von bis zu 2 Milliarden Dollar genehmigt habe.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/hru

(END) Dow Jones Newswires

October 10, 2025 06:00 ET (10:00 GMT)

