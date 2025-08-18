DAX24.088 +0,2%ESt505.408 +0,3%Top 10 Crypto16,11 +0,7%Dow45.500 -0,1%Nas21.665 +0,4%Bitcoin97.160 +1,8%Euro1,1665 +0,2%Öl67,94 +0,2%Gold3.405 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX in Grün -- Wall Street stabil erwartet -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike-Umsatz knackt Milliardenschwelle -- Palantir, Li Auto, Clara Technologies, Commerzbank, UniCredit im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK stabilisieren sich nach strategischen Nachrichten Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK stabilisieren sich nach strategischen Nachrichten
CrowdStrike-Aktie dennoch in Rot: Umsatz von CrowdStrike knackt Milliardenschwelle CrowdStrike-Aktie dennoch in Rot: Umsatz von CrowdStrike knackt Milliardenschwelle
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ 100% Rendite in 12 Monaten. Jetzt noch einen der letzten 7 Plätze zum Vorzugspreis sichern. Hier klicken...+++
Bayer mit Gegenwind

Bayer-Aktie im Fokus: Schwächere Währungen und Rechtsstreitigkeiten bleiben Risiko

28.08.25 15:08 Uhr
Bayer-Aktie im Fokus der Anleger: Bayer warnt vor Währungsdruck - Rechtsrisiken im Fokus | finanzen.net

Bayer muss seine Umsatzerwartung für 2025 wegen schwacher Währungen nach unten anpassen. Gleichzeitig belasten anhaltende Rechtsstreitigkeiten rund um PCB und Glyphosat weiter.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
27,95 EUR -0,44 EUR -1,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Bayer senkt Umsatzziel
• Glyphosat- und PCB-Klagen weiter im Fokus
• Aktie seit Jahresbeginn mit starker Performance

Wer­bung


Bayer wird vorsichtiger

Wie Bayer-Finanzchef Wolfgang Nickl bei der Vorstellung der endgültigen Zahlen für das zweite Quartal erklärte, erwartet das Unternehmen "Durch die weitere Abwertung des US-Dollars sowie schwächere Währungen in Brasilien und China […] signifikanten Gegenwind für Umsatz und Ergebnis in diesem Jahr". Die Erlöse dürften nun zwischen 44 und 46 Milliarden Euro liegen, nachdem bis Ende März noch von 44,5 bis 46,5 Milliarden Euro die Rede gewesen ist. Das Ebitda soll aber weiterhin weiterhin 9,2 bis 9,7 Milliarden Euro erreichen.

PCB- und Roundup-Prozesse

Bayer kämpft schon seit geraumer Zeit mit anhaltenden Gerichtsprozessen. Kürzlich hat sich die Bayer-Tochter Monsanto im Rechtsstreit um die giftige Chemikalie PCB an einer Schule im US-Bundesstaat Washington mit mehr als 200 Klägern im Grundsatz auf einen Vergleich geeinigt. Ganz abgeschlossen ist der Fall dennoch nicht, denn einige Verfahren laufen noch weiter.

Daneben bleiben die Glyphosat-Klagen gegen Bayer bezüglich des Unkrautvernichtungsmittels Roundup Dauerthema. Bayer bzw. Monsanto wird vorgeworfen, dass Glyphosat krebserregend sei und das Unternehmen nicht ausreichend vor den Risiken gewarnt habe. Bayer setzt bei den Klagen in den USA auf eine Kombination aus Vergleichen und Prozessen. CEO Bill Anderson, der die Rechtsrisiken bis Ende 2026 deutlich senken will, erklärte bei der Telefonpressekonferenz zu den Halbjahreszahlen zudem, notfalls auch die Produktion einzustellen. Das Unternehmen habe zwar tausende Fälle vertraulich und vergleichsweise günstig beigelegt, eine "ungezügelte Prozessflut", mache das Geschäft laut Anderson kaum noch tragbar.

Wer­bung

Bayer-Aktie im Fokus

Die Bayer-Aktie konnte im XETRA-Handel in den letzten zwölf Monaten um knapp drei Prozent zulegen. Seit Jahresbeginn stiegen die Anteilsscheine derweil deutliche 47 Prozent im Wert. Am Mittwoch beendete die Bayer-Aktie den Handel bei 28,42 Euro. Am Donnerstag geht es dagegen zeitweise um 1,11 Prozent auf 28,10 Euro runter.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com, Taina Sohlman / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
18.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025Bayer NeutralUBS AG
12.08.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.2025Bayer KaufenDZ BANK
11.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Bayer KaufenDZ BANK
07.08.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.07.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.06.2025Bayer KaufenDZ BANK
05.06.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025Bayer NeutralUBS AG
12.08.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Bayer NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen