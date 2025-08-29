DAX24.072 +0,1%ESt505.404 +0,2%Top 10 Crypto16,08 +0,5%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin96.836 +1,4%Euro1,1684 +0,4%Öl67,87 +0,1%Gold3.400 +0,1%
BIP

Starkes Wachstum: US-Wirtschaft legt im zweiten Quartal um 3,3 Prozent zu

28.08.25 14:38 Uhr
Wirtschaftswachstums-Schub in den USA: 3,3 Prozent im zweiten Quartal | finanzen.net

Die US-Wirtschaft ist im zweiten Quartal 2025 stärker gewachsen als bislang angenommen.

Wie das Handelsministerium im Rahmen einer ersten Datenrevision berichtete, erhöhte sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf das Jahr hochgerechnet um 3,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal.

Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem BIP-Anstieg von 3,1 Prozent gerechnet, nachdem das Handelsministerium in einer ersten Schätzung ein Plus von 3,0 Prozent gemeldet hatte. Im ersten Quartal war die US-Wirtschaft um 0,5 Prozent geschrumpft.

Der von der US-Notenbank als Inflationsmaß favorisierte Deflator für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) stieg um 2,0 Prozent nach einem Anstieg von 3,7 Prozent im Vorquartal.

Der BIP-Deflator betrug 2,0 Prozent nach 3,8 Prozent im Vorquartal. Volkswirte hatten ein Plus von 2,0 Prozent erwartet. Der BIP-Deflator misst die Preisentwicklung anhand aller produzierten Waren und Dienstleistungen. Die Verbraucherpreise werden dagegen mittels eines repräsentativen Warenkorbs erhoben.

