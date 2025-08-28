DAX24.040 ±-0,0%ESt505.397 +0,1%Top 10 Crypto15,90 -0,6%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin95.861 -0,5%Euro1,1661 -0,2%Öl68,10 -0,3%Gold3.412 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stabil -- Wall Street schließt stabil -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike knackt Milliardenumsatz -- Bayer, Palantir, Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, RENK im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie: Analyst sieht 9 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung bis 2030 NVIDIA-Aktie: Analyst sieht 9 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung bis 2030
Hedgefonds greifen nicht nur bei NVIDIA zu - Tesla-Aktie erstmals seit 2022 wieder unter Favoriten Hedgefonds greifen nicht nur bei NVIDIA zu - Tesla-Aktie erstmals seit 2022 wieder unter Favoriten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Setzen Sie auf eine sichere Zukunft - mit Gold und Silber von philoro. Investieren Sie heute und schützen Sie Ihr Vermögen vor turbulenten Zeiten.
Bewertung im Fokus

NVIDIA-Aktie: Analyst sieht 9 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung bis 2030

29.08.25 03:49 Uhr
9-Billionen-Dollar-Wette: Analyst sieht NASDAQ-Aktie NVIDIA als Profiteur des KI-Energie-Booms | finanzen.net

Ein Analyst von Melius Research traut NVIDIA bis 2030 eine Marktkapitalisierung von 9 Billionen US-Dollar zu. Ein Faktor dürfte dafür entscheidend sein.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
154,38 EUR -1,84 EUR -1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Analyst: NVIDIA bis 2030 bei 9 Billionen US-Dollar möglich
• KI-Energiebedarf könnte kräftig steigen
• Investitionen entscheidend

Wer­bung


Nachdem NVIDIA im Juli als erstes Unternehmen eine Bewertung von 4 Billionen US-Dollar erreicht hat, zeigt sich ein Analyst zuversichtlich, dass die Marktkapitalisierung in den kommenden Jahren weiter kräftig steigen dürfte.

Analyst prognostiziert Mega-Bewertung für NVIDIA

Melius Research-Analyst Ben Reitzes glaubt, dass NVIDIA bis 2030 eine Markkapitalisierung von 9 Billionen US-Dollar knacken könnte. Damit würde sich die Marktkapitalisierung des Chip-Riesen in den nächsten fünf Jahren noch einmal mehr als verdoppeln. Wie Business Insider berichtet, erklärte Reitzes in einer Videopräsentation für Kunden am Montag, dass das Unternehmen in einer guten Position sei, um sich einen großen Anteil an der gesamten Nachfrage nach KI-Infrastruktur zu sichern, wodurch die jährlichen Einnahmen des Unternehmens bis 2030 auf 600 Milliarden US-Dollar steigen könnten. Dies könnte laut Schätzungen von Melius das Bewertungsziel stützen. "Ich sage nicht, dass sie es in einem bestimmten Jahr erreichen. Aber bis zum Ende des Jahrzehnts sieht es möglich aus", zitiert Business Insider den Analysten.

Investitionen nötig

Als einen entscheidenden Faktor für diese Entwicklung nennt Reitzes die Energie. "Wir denken, das Wichtigste für langfristige Investoren ist, auf Energie zu schauen", so der Analyst. "Energie ist die größte Einschränkung." Der durch KI verursachte Gigawatt-Bedarf dürfte, wie Reitzes unter Berufung auf Zahlen von McKinsey erklärte, bis 2030 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 30 Prozent steigen. Die Nachfrage nach KI-Rechenlasten könnte dementsprechend bis Ende des Jahrzehnts 156 Gigawatt erreichen, wobei jedes Gigawatt an Nachfrage für den Chip-Riesen eine Umsatzchance von 40 bis 50 Milliarden Dollar - unter Berücksichtigung von Inflation und anderen Faktoren sogar von bis zu 60 Milliarden US-Dollar - bedeuten könnte, schätzt Melius.

Wer­bung

Doch entscheidend für seine Schätzung sei, ob in der Branche investiert werde, um die Nachfrage nach KI-Energie zu unterstützen. Seiner Meinung nach wären rund 5 Billionen US-Dollar nötig, um die von ihm erwartete Energienachfrage bis 2030 freizusetzen. "Kann die Branche diese 5 Billionen US-Dollar (etwa 4,3 Billionen Euro) investieren, um die Gigawatt freizusetzen, sodass NVIDIA bis zum Ende des Jahrzehnts der strategische Anbieter mit 600 Milliarden US-Dollar (etwa 515 Milliarden Euro) Umsatz wird? Wir denken, Energie ist die eine Frage, die wir Jensen im Call für langfristige Investoren stellen müssen", so Reitzes.

Umsatzsprung und Gewinnwachstum

Im zweiten Quartal 2025 sprang NVIDIAs Umsatz im Jahresvergleich um 56 Prozent auf 46,74 Milliarden US-Dollar hoch. Der Quartalsgewinn stieg im Jahresvergleich um 59 Prozent auf gut 26,4 Milliarden US-Dollar. Und das trotz US-Exportsperren und Gegenwind aus Peking - aktuell verkauft NVIDIA auf dem chinesischen Markt gar nichts.

Was die Anleger vermutlich etwas enttäuschte, war, dass NVIDIA bei der Technik für Rechenzentren mit einem Umsatz von 41,4 Milliarden US-Dollar die Markterwartungen knapp verfehlt hat.

Wer­bung

NVIDIA-Aktie im Fokus

Die NVIDIA-Aktie konnte in den letzten zwölf Monaten um rund 45 Prozent zulegen. Seit Jahresbeginn beläuft sich das Plus auf rund 35 Prozent. Zuletzt kostete ein Anteilsschein 180,12 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 28.08.2025).

Basierend auf den 12-Monats-Kurszielen von 39 Wall-Street-Analysten der letzten drei Monate liegt das durchschnittliche Kursziel für die NVIDIA-Aktie laut TipRanks derzeit bei 205,00 US-Dollar. Die Höchstprognose liegt bei 250,00 US-Dollar und die Tiefstprognose bei 145,00 US-Dollar. Das durchschnittliche Kursziel entspricht einer Veränderung von 13,81 Prozent gegenüber dem letzten Kurs. Von den 39 Analysten empfehlen 35 die Aktie zum Kauf, drei raten dazu, das Papier zu halten und ein Analyst rät zum Verkauf.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: NVIDIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com, michelmond / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
28.08.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
28.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
28.08.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
28.08.2025NVIDIA BuyUBS AG
28.08.2025NVIDIA OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
28.08.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
28.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
28.08.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
28.08.2025NVIDIA BuyUBS AG
28.08.2025NVIDIA OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen