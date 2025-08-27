DAX23.991 -0,2%ESt505.382 -0,3%Top 10 Crypto15,56 -2,1%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.507 -1,9%Euro1,1666 -0,1%Öl68,08 -0,3%Gold3.409 -0,3%
Hohe Zollkosten erwartet

Caterpillar-Aktie in Rot: Trump-Zölle treiben Kosten weiter in die Milliarden

29.08.25 08:17 Uhr
NYSE-Wert Caterpillar-Aktie in Rot: Trumps Zölle dürften bei Caterpillar ein gigantisches Loch in die Kasse reißen | finanzen.net

Der amerikanische Baumaschinen-Spezialist Caterpillar befürchtet eine deutlich höhere Belastung durch die Importzölle von Präsident Donald Trump als noch vor drei Wochen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Caterpillar Inc.
359,50 EUR -13,00 EUR -3,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Sie könnten das Unternehmen in diesem Jahr 1,5 bis 1,8 Milliarden Dollar (umgerechnet etwa 1,3 bis 1,5 Milliarden Euro) kosten, wie der für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannte Konzern mitteilte.

Bei der Vorlage der Quartalszahlen Anfang August hatte Caterpillar noch eine Spanne von 1,3 bis 1,5 Milliarden Dollar genannt. Seitdem habe es zusätzliche Zölle und einige Klarstellungen gegeben, erklärte das Unternehmen. Allein im laufenden Quartal erwartet Caterpillar nun Zollkosten von 500 bis 600 Millionen Dollar. Vorher war das Management noch von 400 bis 500 Millionen Dollar ausgegangen.

Firmenchef Joe Creed hatte Anfang August verkündet, dass Caterpillar die negativen Auswirkungen der Zölle durch verschiedene Maßnahmen minimieren wolle. Details zu konkreten Schritten nannte er zunächst nicht.

Im nachbörslichen Donnerstagshandel an der NYSE verlor die Caterpillar-Aktie 2,74 Prozent auf 423,00 US-Dollar.

/so/DP/zb

IRVING (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Caterpillar und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Caterpillar, James Mattil / Shutterstock.com

