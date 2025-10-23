DAX24.151 -0,7%Est505.639 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,92 -3,7%Nas22.740 -0,9%Bitcoin93.675 +1,0%Euro1,1596 -0,2%Öl64,51 +0,3%Gold4.087 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 TeamViewer A2YN90 Infineon 623100 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y adidas A1EWWW Plug Power A1JA81 Amazon 906866 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich tiefer -- Wall Street in Rot -- adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- D-Wave, Quantum eMotion, TKMS, Rüstungsaktien, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat, Gold im Fokus
Top News
Michelin-Aktie: Continental-Konkurrent kappt auch 2026er-Gewinnziel Michelin-Aktie: Continental-Konkurrent kappt auch 2026er-Gewinnziel
Mining-Heizung: Alternative Heizkonzepte für Krypto-Enthusiasten Mining-Heizung: Alternative Heizkonzepte für Krypto-Enthusiasten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!

Erste Schätzungen: Sushiro Global gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

23.10.25 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Sushiro Global Holdings Ltd. Registered Shs
41,20 EUR 1,80 EUR 4,57%
Charts|News|Analysen

Sushiro Global wird voraussichtlich am 07.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 43,12 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Sushiro Global ein EPS von 37,68 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Sushiro Global 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 112,78 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 16,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Sushiro Global 96,46 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 202,61 JPY, gegenüber 127,46 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 426,95 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 361,13 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sushiro Global

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sushiro Global

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Sushiro Global Holdings Ltd. Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung