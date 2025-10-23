Erste Schätzungen: Sushiro Global gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sushiro Global wird voraussichtlich am 07.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 43,12 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Sushiro Global ein EPS von 37,68 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Sushiro Global 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 112,78 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 16,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Sushiro Global 96,46 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 202,61 JPY, gegenüber 127,46 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 426,95 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 361,13 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

