DAX23.940 -0,4%ESt505.363 -0,6%Top 10 Crypto15,39 -3,2%Dow45.504 -0,3%Nas21.491 -1,0%Bitcoin93.107 -3,4%Euro1,1700 +0,2%Öl68,15 -0,2%Gold3.440 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX tiefer -- US-Börsen in Rot -- BYD steigert Gewinn -- Marvell enttäuscht trotz Rekordumsatz -- Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Top News
tonies-Aktie im Rallymodus: Analystenlob für angekündigte Toniebox 2 tonies-Aktie im Rallymodus: Analystenlob für angekündigte Toniebox 2
Inflation in Deutschland zieht im August deutlich an Inflation in Deutschland zieht im August deutlich an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Setzen Sie auf eine sichere Zukunft - mit Gold und Silber von philoro. Investieren Sie heute und schützen Sie Ihr Vermögen vor turbulenten Zeiten.
Einkaufsmanager

Chicagoer Einkaufsmanagerindex überrascht mit Rückgang im August

29.08.25 16:01 Uhr
Unerwarteter Rückgang: Chicagoer Einkaufsmanagerindex im August gesunken | finanzen.net

Die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago hat sich im August eingetrübt.

Der Indikator fiel deutlich auf 41,5 Punkte, wie die Vereinigung der Chicagoer Einkaufsmanager mitteilte. Im Juli stand der Index bei 47,1 Punkte. Volkswirte hatten einen leichten Anstieg auf 47,3 Punkte erwartet.

Wer­bung

Der Frühindikator liegt damit weiterhin unter der sogenannten Wachstumsschwelle von 50 Punkten und signalisiert somit eine wirtschaftliche in der für die US-Konjunktur wichtigen Metropolregion.

Der Rückgang wurde durch einen starken Einbruch bei den Auftragseingängen sowie Rückgänge bei Beschäftigung, Produktion und Auftragsbeständen verursacht. Dies wurde teilweise durch einen Anstieg der Lieferungen von Zulieferern ausgeglichen.

Der Index für den Auftragseingang fiel um 10,8 Punkte. Dies war der stärkste Rückgang seit September 2023. Der Beschäftigungsindex sank um 5,9 Punkte auf den niedrigsten Stand seit Juni 2020, und jener für die Produktion ging um 3,6 Punkte auf den niedrigsten Stand seit Dezember 2024 zurück.

Wer­bung

Der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago wird von Beobachtern mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt, da er Rückschlüsse auf den landesweiten Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) zulässt. Befragt werden 200 für den Einkauf verantwortliche Manager aus dem verarbeitenden Gewerbe der Region.

DOW JONES

Bildquellen: AXL / Shutterstock.com, Michael A. Bennett / Shutterstock.com