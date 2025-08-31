DAX23.944 -0,4%ESt505.369 -0,5%Top 10 Crypto15,53 -2,3%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.279 -2,1%Euro1,1666 -0,1%Öl68,19 -0,1%Gold3.405 -0,4%
Inflationsdaten im Blick: DAX schwächer -- Marvell enttäuscht trotz Rekordumsatz -- US-Zollfreiheit für Pakete endet -- Palantir, Infineon, Rheimetall & Co., Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
K+S-Aktie leichter: CEO Meyer erhält Vertragsverlängerung K+S-Aktie leichter: CEO Meyer erhält Vertragsverlängerung
Schaeffler-Aktie gefragt: Citigroup sieht entstehenden "Champion" Schaeffler-Aktie gefragt: Citigroup sieht entstehenden "Champion"
Kaufempfehlungen KW 35

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

29.08.25 12:46 Uhr
Kaufempfehlung: Diese Aktien stehen auf den Expertenlisten ganz oben | finanzen.net

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Aktien Empfehlungen KW 25/35: Analysten raten zum Kauf

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com

Platz 15: Nordex

Das Analysehaus Jefferies hat Nordex auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 14: Fresenius

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fresenius von 53 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Fresenius

Platz 13: Boeing

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Maxene Huiyu / Shutterstock.com

Platz 12: Netflix

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 1390 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: dennizn / Shutterstock.com

Platz 11: Dermapharm

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Dermapharm Holding SE

Platz 10: Daimler Truck

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck in einer Nachbetrachtung der Berichtssaison zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Daimler Truck AG

Platz 9: Keurig Dr Pepper

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Keurig Dr Pepper von 40 auf 35 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: T Schneider / Shutterstock.com

Platz 8: Novo Nordisk

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 600 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Platz 7: Lufthansa

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lufthansa auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,25 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Robert Sarosiek / Shutterstock.com

Platz 6: NVIDIA

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von NVIDIA von 195 auf 205 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Katherine Welles / Shutterstock.com

Platz 5: Delivery Hero

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Delivery Hero

Platz 4: Orsted

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Aktien von Orsted zwar von 250 auf 225 dänischen Kronen gesenkt, die Papiere des dänischen Windkraftunternehmens aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: oleschwander / Shutterstock.com

Platz 3: Salesforce

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salesforce mit einem Kursziel von 375 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Gil C / Shutterstock.com

Platz 2: Beiersdorf

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Beiersdorf

Platz 1: Pernod Ricard

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 114 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Gil C / Shutterstock.com

Bildquellen: cooperr / Shutterstock.com, Tatiana Popova / Shutterstock.com