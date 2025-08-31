Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Platz 16: Das Ranking
Platz 15: Nordex
Das Analysehaus Jefferies hat Nordex auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 14: Fresenius
Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fresenius von 53 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse
Platz 13: Boeing
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Zur Analyse
Platz 12: Netflix
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 1390 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
Platz 11: Dermapharm
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 10: Daimler Truck
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck in einer Nachbetrachtung der Berichtssaison zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 9: Keurig Dr Pepper
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Keurig Dr Pepper von 40 auf 35 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 8: Novo Nordisk
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 600 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 7: Lufthansa
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lufthansa auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,25 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 6: NVIDIA
Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von NVIDIA von 195 auf 205 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse
Platz 5: Delivery Hero
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
Platz 4: Orsted
Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Aktien von Orsted zwar von 250 auf 225 dänischen Kronen gesenkt, die Papiere des dänischen Windkraftunternehmens aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Zur Analyse
Platz 3: Salesforce
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salesforce mit einem Kursziel von 375 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 2: Beiersdorf
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Platz 1: Pernod Ricard
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 114 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
