DAX schwächelt -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike-Umsatz knackt Milliardenschwelle -- DroneShield, Palantir, Li Auto, Clara Technologies, Commerzbank, UniCredit, Pernod Ricard im Fokus
Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell
DAX büßt nach freundlicher Tendenz erneut Gewinne ein - NVIDIA-Zahlen liefern kaum Impulse
Delivery Hero Aktie

22,98 EUR +0,03 EUR +0,13 %
STU
Marktkap. 7,22 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4

ISIN DE000A2E4K43

Symbol DLVHF

Bernstein Research

Delivery Hero Outperform

12:16 Uhr
Delivery Hero Outperform
Aktie in diesem Artikel
Delivery Hero
22,98 EUR 0,03 EUR 0,13%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Outperform" belassen. Der Halbjahresbericht sei geprägt von einem besseren operativen Ergebnis (Ebita) dank des Geschäfts in Asien und Europa, schrieb Annick Maas am Donnerstag. Währungsbedingt sei das Jahresziel allerdings gekappt worden./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 06:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 06:18 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Outperform

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
23,45 €		 Abst. Kursziel*:
138,81%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
22,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
143,69%
Analyst Name:
Annick Maas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
40,41 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Delivery Hero

12:21 Delivery Hero Buy UBS AG
12:16 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
12:16 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:31 Delivery Hero Outperform RBC Capital Markets
09:31 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

