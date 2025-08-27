Delivery Hero Aktie
Marktkap. 7,22 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Outperform" belassen. Der Halbjahresbericht sei geprägt von einem besseren operativen Ergebnis (Ebita) dank des Geschäfts in Asien und Europa, schrieb Annick Maas am Donnerstag. Währungsbedingt sei das Jahresziel allerdings gekappt worden./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 06:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 06:18 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Delivery Hero Outperform
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
56,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
23,45 €
|Abst. Kursziel*:
138,81%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
22,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
143,69%
|
Analyst Name:
Annick Maas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
40,41 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
