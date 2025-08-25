NVIDIA Aktie
Marktkap. 3,81 Bio. EURKGV 43,90 Div. Rendite 0,03%
WKN 918422
ISIN US67066G1040
Symbol NVDA
NVIDIA Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Nvidia von 195 auf 205 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Chipkonzern habe gute Zahlen vorgelegt, zahlreiche Bestmarken aufgestellt und die Markterwartungen getoppt, schrieb Ingo Wermann am Donnerstag. Er hob seine Schätzungen an./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 13:07 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 13:12 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com
Zusammenfassung: NVIDIA Kaufen
|Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
$ 181,60
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
$ 180,97
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ingo Wermann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 193,33
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu NVIDIA Corp.
|12:11
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09:11
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|08:26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:11
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09:11
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|08:26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:11
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09:11
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|08:26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|11.08.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|04.04.17
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.17
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.17
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.16
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.11
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG