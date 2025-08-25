DAX 24.045 +0,0%ESt50 5.400 +0,1%Top 10 Crypto 16,05 +0,3%Dow 45.565 +0,3%Nas 21.590 +0,2%Bitcoin 96.835 +1,4%Euro 1,1670 +0,3%Öl 67,94 +0,2%Gold 3.403 +0,2%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Nvidia von 195 auf 205 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Chipkonzern habe gute Zahlen vorgelegt, zahlreiche Bestmarken aufgestellt und die Markterwartungen getoppt, schrieb Ingo Wermann am Donnerstag. Er hob seine Schätzungen an./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 13:07 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 13:12 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

