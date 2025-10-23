DAX24.111 -0,2%Est505.653 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,02 +0,7%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.320 +1,7%Euro1,1597 -0,2%Öl64,78 +0,7%Gold4.103 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA TeamViewer A2YN90 SAP 716460 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 D-Wave Quantum A3DSV9 thyssenkrupp 750000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leicht im Plus -- Asiens Börsen uneinheitlich -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat im Fokus
Top News
Nach SAP-Zahlen: DAX behauptet sich im Donnerstagshandel knapp Nach SAP-Zahlen: DAX behauptet sich im Donnerstagshandel knapp
Daldrup und Söhne: Erfolgversprechende Entwicklung Daldrup und Söhne: Erfolgversprechende Entwicklung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Daldrup und Söhne: Erfolgversprechende Entwicklung

23.10.25 09:41 Uhr

SmartCaps ist ein Angebot des redaktionellen Partners StockXperts.
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Daldrup und Söhne: Erfolgversprechende Entwicklung | finanzen.net

Die Aktie von Daldrup & Söhne hat im Oktober einen wichtigen Ausbruch geschafft und diesen im Anschluss noch einmal getestet. Aktuell sieht es nach einem erfolgreichen Unterfangen aus.

Seit April hat die Aktie von Daldrup & Söhne einen dynamischen kurzfristigen Aufwärtstrend etabliert. Getragen wird dieser von starken Verbesserungen im Zahlenwerk - im letzten Geschäftsjahr konnte das Unternehmen die Gesamtleistung um 13 Prozent auf 54,6 Mio. Euro ausweiten und das EBIT sogar um 168 Prozent auf 6,9 Mio. Euro steigern (Marge 12,7 Prozent) - und von aussichtsreichen Wachstumsperspektiven.

Nach einem Übergangsjahr 2025, für das das Management eine Gesamtleistung von 52 Mio. Euro und eine EBIT-Marge von 10 bis 12 Prozent erwartet, dürfte es ab dem nächsten Jahr wieder kräftige Zuwächse geben, denn der Auftragsbestand hat sich durch zwei akquirierte Großaufträge per Ende August binnen Jahresfrist auf 140 Mio. Euro (Vorjahr: 31 Mio. Euro) vervielfacht.

Die Aktie ist daraufhin im Oktober nach oben ausgebrochen und hat mit 17,60 Euro den höchsten Kurs seit fast 15 Jahren markiert. Auf Basis einer technisch überkauften Lage wurde im Anschluss eine Konsolidierung gestartet und das Ausbruchniveau bei 15,00 Euro noch einmal getestet.

Die Aktie ist im Rahmen dessen mustergültig nach oben abgeprallt, so dass die Wahrscheinlichkeit für einen am Ende erfolgreichen Ausbruch und eine Fortsetzung des Aufwärtstrends derzeit hoch ist.

Ebenfalls aussichtsreich ist der Chart und die fundamentale Entwicklung der JDC Group, mehr dazu hier: zum Artikel

Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.090 Prozent oder 14,0 Prozent p.a. (Stand 18.10.25) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Hinweise zu potenziellen Interessenkonflikten:

StockXperts berichtet im Rahmen einer bezahlten News-Coverage über das Unternehmen. Die Unabhängigkeit des Artikels wurde vertraglich gesichert und das Unternehmen bzw. der Auftraggeber hat auf den Text keinen Einfluss genommen und diesen vor Veröffentlichung auch nicht gesichtet.

Eine StockXperts nahestehende Gesellschaft unterhält eine Auftragsbeziehung zu dem Unternehmen (Research-Coverage).

Eine StockXperts nahestehende Gesellschaft hat die Aktie des Unternehmens gekauft und/oder diese in ein von ihr betreutes Musterdepot oder Anlagevehikel (bspw. ein Zertifikat) aufgenommen.

SmartCaps-Newsletter – Investieren in Small & Mid Caps