Daldrup und Söhne: Erfolgversprechende Entwicklung

SmartCaps ist ein Angebot des redaktionellen Partners StockXperts. finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Die Aktie von Daldrup & Söhne hat im Oktober einen wichtigen Ausbruch geschafft und diesen im Anschluss noch einmal getestet. Aktuell sieht es nach einem erfolgreichen Unterfangen aus.

Seit April hat die Aktie von Daldrup & Söhne einen dynamischen kurzfristigen Aufwärtstrend etabliert. Getragen wird dieser von starken Verbesserungen im Zahlenwerk - im letzten Geschäftsjahr konnte das Unternehmen die Gesamtleistung um 13 Prozent auf 54,6 Mio. Euro ausweiten und das EBIT sogar um 168 Prozent auf 6,9 Mio. Euro steigern (Marge 12,7 Prozent) - und von aussichtsreichen Wachstumsperspektiven.

Nach einem Übergangsjahr 2025, für das das Management eine Gesamtleistung von 52 Mio. Euro und eine EBIT-Marge von 10 bis 12 Prozent erwartet, dürfte es ab dem nächsten Jahr wieder kräftige Zuwächse geben, denn der Auftragsbestand hat sich durch zwei akquirierte Großaufträge per Ende August binnen Jahresfrist auf 140 Mio. Euro (Vorjahr: 31 Mio. Euro) vervielfacht.

Die Aktie ist daraufhin im Oktober nach oben ausgebrochen und hat mit 17,60 Euro den höchsten Kurs seit fast 15 Jahren markiert. Auf Basis einer technisch überkauften Lage wurde im Anschluss eine Konsolidierung gestartet und das Ausbruchniveau bei 15,00 Euro noch einmal getestet.

Die Aktie ist im Rahmen dessen mustergültig nach oben abgeprallt, so dass die Wahrscheinlichkeit für einen am Ende erfolgreichen Ausbruch und eine Fortsetzung des Aufwärtstrends derzeit hoch ist.

Ebenfalls aussichtsreich ist der Chart und die fundamentale Entwicklung der JDC Group, mehr dazu hier: zum Artikel

Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.090 Prozent oder 14,0 Prozent p.a. (Stand 18.10.25) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Hinweise zu potenziellen Interessenkonflikten:

StockXperts berichtet im Rahmen einer bezahlten News-Coverage über das Unternehmen. Die Unabhängigkeit des Artikels wurde vertraglich gesichert und das Unternehmen bzw. der Auftraggeber hat auf den Text keinen Einfluss genommen und diesen vor Veröffentlichung auch nicht gesichtet.

Eine StockXperts nahestehende Gesellschaft unterhält eine Auftragsbeziehung zu dem Unternehmen (Research-Coverage).

Eine StockXperts nahestehende Gesellschaft hat die Aktie des Unternehmens gekauft und/oder diese in ein von ihr betreutes Musterdepot oder Anlagevehikel (bspw. ein Zertifikat) aufgenommen.