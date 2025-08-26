Keurig Dr Pepper Aktie
Marktkap. 36,36 Mrd. EURKGV 30,50 Div. Rendite 2,77%
WKN A2JQPZ
ISIN US49271V1008
Symbol KDP
Keurig Dr Pepper Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Keurig Dr Pepper von 40 auf 35 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Peter Grom reagierte damit am Dienstagabend auf den "Koffein-Crash" der Aktien infolge des Bekanntwerdens der Übernahmepläne für JDE Peets und einer Abspaltung des Kaffeegeschäfts. Grim rät den Anlegern aber, beim US-Konzern am Ball zu bleiben. Die Analyse der Summe aller Teile (SOTP) signalisiere mehr als 20 Prozent Bewertungsspielraum./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 21:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 21:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Keurig Dr Pepper Buy
|Unternehmen:
Keurig Dr Pepper Inc
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 35,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
24,81 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 29,07
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Peter Grom
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 35,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Keurig Dr Pepper Inc
|08:01
|Keurig Dr Pepper Buy
|UBS AG
|17.06.19
|Keurig Dr Pepper Outperform
|BMO Capital Markets
|11.07.18
|Keurig Dr Pepper Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|19.06.18
|Keurig Dr Pepper Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|19.03.18
|Keurig Dr Pepper Outperform
|RBC Capital Markets
|01.12.14
|Keurig Dr Pepper Underperform
|RBC Capital Markets
|28.07.17
|Keurig Dr Pepper Neutral
|UBS AG
|09.01.17
|Keurig Dr Pepper Equal weight
|Barclays Capital
|28.10.16
|Keurig Dr Pepper Neutral
|UBS AG
|28.04.16
|Keurig Dr Pepper Neutral
|UBS AG
|27.10.15
|Keurig Dr Pepper Sector Perform
|RBC Capital Markets