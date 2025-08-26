DAX 24.054 -0,4%ESt50 5.387 +0,1%Top 10 Crypto 16,01 +2,3%Dow 45.489 +0,2%Nas 21.517 -0,1%Bitcoin 96.057 -0,1%Euro 1,1588 -0,5%Öl 67,44 +0,3%Gold 3.381 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J BASF BASF11 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX in Rot -- US-Börsen stabil -- MongoDB-Aktie springt nach starken Zahlen in die Höhe -- PayPal, Tilray, Novo Nordisk, VW, Porsche, HHLA, DroneShield im Fokus
Top News
Netflix-Aktie etwas tiefer: Deutscher Erotik-Thriller erobert die Welt Netflix-Aktie etwas tiefer: Deutscher Erotik-Thriller erobert die Welt
PayPal-Aktie unter Druck: Sicherheitspanne bei PayPal - Lastschriften in Milliardenhöhe gestoppt PayPal-Aktie unter Druck: Sicherheitspanne bei PayPal - Lastschriften in Milliardenhöhe gestoppt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Keurig Dr Pepper Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
24,94 EUR -0,01 EUR -0,04 %
STU
29,07 USD +0,13 USD +0,43 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 36,36 Mrd. EUR

KGV 30,50 Div. Rendite 2,77%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2JQPZ

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US49271V1008

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol KDP

UBS AG

Keurig Dr Pepper Buy

08:01 Uhr
Keurig Dr Pepper Buy
Aktie in diesem Artikel
Keurig Dr Pepper Inc
24,94 EUR -0,01 EUR -0,04%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Keurig Dr Pepper von 40 auf 35 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Peter Grom reagierte damit am Dienstagabend auf den "Koffein-Crash" der Aktien infolge des Bekanntwerdens der Übernahmepläne für JDE Peets und einer Abspaltung des Kaffeegeschäfts. Grim rät den Anlegern aber, beim US-Konzern am Ball zu bleiben. Die Analyse der Summe aller Teile (SOTP) signalisiere mehr als 20 Prozent Bewertungsspielraum./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 21:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 21:30 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Keurig Dr Pepper Buy

Unternehmen:
Keurig Dr Pepper Inc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 35,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
24,81 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 29,07		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Peter Grom 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 35,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Keurig Dr Pepper Inc

08:01 Keurig Dr Pepper Buy UBS AG
17.06.19 Keurig Dr Pepper Outperform BMO Capital Markets
11.07.18 Keurig Dr Pepper Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
19.06.18 Keurig Dr Pepper Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
19.03.18 Keurig Dr Pepper Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Zalando

finanzen.net Performance unter der Lupe DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zalando-Investment von vor 3 Jahren verdient DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zalando-Investment von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich am Mittwochmittag leichter
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich leichter
finanzen.net Zalando Aktie News: Zalando am Mittwochmittag verlustreich
finanzen.net Zalando Aktie News: Zalando zeigt sich am Vormittag gestärkt
finanzen.net Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag mit positiven Vorzeichen
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX am Dienstagnachmittag mit Abgaben
finanzen.net DAX aktuell: DAX präsentiert sich nachmittags leichter
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX gibt mittags nach
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Zalando SE: David Schröder, Acquisition of 28070 shares in Zalando SE through the exercise of virtual options from the option program Long-Term Incentive 2019
EQS Group EQS-DD: Zalando SE: David Schröder, buy
EQS Group EQS-DD: Zalando SE: Celeus GmbH, buy
EQS Group EQS-News: Zalando Delivers Strong Growth and Profit Rise in Q2, Rolls Out AI-Powered Discovery Feed to Further Inspire Growing Customer Base
EQS Group EQS-Adhoc: Zalando SE: Adjustment of guidance for the 2025 financial year taking into account the strategic combination with ABOUT YOU
EQS Group EQS-AFR: Zalando SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Zalando zu myNews hinzufügen