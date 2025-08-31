DAX23.969 -0,3%ESt505.368 -0,5%Top 10 Crypto15,30 -3,8%Dow45.437 -0,4%Nas21.424 -1,3%Bitcoin92.650 -3,8%Euro1,1694 +0,1%Öl68,11 -0,2%Gold3.439 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX tiefer -- US-Börsen in Rot -- BYD steigert Gewinn -- Marvell enttäuscht trotz Rekordumsatz -- Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Top News
Vonovia-Aktie schwächelt: Erste Anleihe am australischen Kapitalmarkt platziert Vonovia-Aktie schwächelt: Erste Anleihe am australischen Kapitalmarkt platziert
BVB-Aktie mit Gewinnen: Attraktive Gegner für Borussia Dortmund - Ehemaliger Aushilfscoach Tullberg verlässt wohl BVB BVB-Aktie mit Gewinnen: Attraktive Gegner für Borussia Dortmund - Ehemaliger Aushilfscoach Tullberg verlässt wohl BVB
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Setzen Sie auf eine sichere Zukunft - mit Gold und Silber von philoro. Investieren Sie heute und schützen Sie Ihr Vermögen vor turbulenten Zeiten.
Zinssenkung voraus?

US-Inflation stagniert im Juli

29.08.25 16:53 Uhr
US-Inflation stagniert - Weg für Fed-Zinssenkung frei? | finanzen.net

Eine wichtige US-Inflationsrate hat sich im Juli stabil entwickelt, was das Feld für eine Zinssenkung der US-Notenbank im September bereiten könnte.

Das von der Notenbank favorisierte Preismaß, der Gesamtindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE), lag um 2,6 (Vormonat: 2,6) Prozent höher als vor einem Jahr, wie das Bureau of Economic Analysis mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten eine Jahresrate von 2,6 Prozent erwartet. Die Fed strebt eine Inflationsrate von 2 Prozent an.

Wer­bung

Im Monatsvergleich stieg der PCE-Preisindex um 0,2 (0,3) Prozent. Die Prognose hatte auf 0,2 Prozent gelautet.

In der Kernrate ohne die Komponenten Nahrung und Energie erhöhte sich der Index um 2,9 (2,8) Prozent auf Jahres- und 0,3 (0,3) Prozent auf Monatssicht. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten Raten von 2,9 und 0,3 Prozent erwartet.

Indessen haben sich die US-Verbraucher mit ihren Ausgaben moderat gesteigert. Verglichen mit dem Vormonat stiegen die Ausgaben im Juli um 0,5 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Plus von 0,5 Prozent gerechnet.

Wer­bung

Für die Einkommen meldete das Ministerium einen Anstieg um 0,4 Prozent. Ökonomen hatten ein Plus von 0,4 Prozent erwartet.

Von Andreas Plecko

DOW JONES

Bildquellen: pryzmat / Shutterstock.com, Pincasso / Shutterstock.com