Konsumausgaben

In den USA sind die Konsumausgaben der privaten Haushalte im Juli etwas stärker gestiegen als im Juni.

Zum Vormonat legten sie um 0,5 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit diesem Wert gerechnet. Derweil wurde der Anstieg im Juni leicht auf 0,4 Prozent nach oben revidiert.

Auch die privaten Einkommen stiegen etwas stärker als im Vormonat, und zwar um 0,4 Prozent. Dieser Wert entsprach ebenfalls den Erwartungen der Experten.

Der PCE-Deflator der persönlichen Konsumausgaben, eine Kennzahl zur Preisentwicklung, verharrte auf 2,6 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat. Volkswirte hatten dies ebenfalls prognostiziert. Die Kernrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, legte wie erwartet leicht auf 2,9 Prozent zu.

Der PCE-Index ist das bevorzugte Preismaß der US-Notenbank Fed und wird daher an den Finanzmärkten stark beachtet. Die Notenbank strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Der US-Präsident fordert die Notenbank schon länger zu Zinssenkungen auf. Zuletzt hat Donald Trump den Druck auf die Notenbank erhöht, indem er die Fed-Gouverneurin Lisa Cook entließ. Cook geht aber dagegen vor.

WASHINGTON (dpa-AFX)