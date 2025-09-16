DAX23.694 ±-0,0%ESt505.426 +0,7%Top 10 Crypto16,06 -2,1%Dow45.861 +0,1%Nas22.284 +0,7%Bitcoin97.439 -1,0%Euro1,1753 +0,2%Öl67,60 +1,1%Gold3.658 +0,4%
Medienhaus Madsack will Nordwest Mediengruppe übernehmen

15.09.25 15:32 Uhr

BERLIN/HANNOVER (dpa-AFX) - Die Madsack Mediengruppe will die Nordwest Mediengruppe mit Sitz in Oldenburg übernehmen. Zeitpunkt sei Anfang Januar 2026, wie beide Unternehmen mitteilten. Madsack wird demnach die Anteile der Gesellschafterfamilien zu 100 Prozent übernehmen. Zum Kaufpreis wurde zunächst nichts bekannt. Zuvor hatte das Portal "Medieninsider" berichtet.

Zu der Nordwest Mediengruppe gehören unter anderem das Verlagsgeschäft der Tageszeitungen "Nordwest-Zeitung", "Emder Zeitung" und "Anzeiger für Harlingerland", digitale Inhaltsangebote wie das Nachrichtenportal nwzonline.de, sowie die Bereiche Druck, Logistik und verschiedene Servicegesellschaften. Der Kauf steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Bundeskartellamts.

Madsack setzt schon länger auf regionale und lokale Medien

Nach eigenen Angaben zählt die Nordwest Mediengruppe mit einem Jahresumsatz von über 120 Millionen Euro zu den größten regionalen Medienhäusern Niedersachsens. Die Titel erreichten nahezu 120.000 Abonnentinnen und Abonnenten.

Die Madsack Mediengruppe mit Hauptsitz in Hannover verlegt 20 Zeitungstitel, darunter die "Hannoversche Allgemeine Zeitung", die "Leipziger Volkszeitung" und die "Lübecker Nachrichten". Über das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) beliefert Madsack auch externe Zeitungshäuser mit überregionalen Inhalten. Insgesamt verzeichnen die Madsack-Titel nach Verlagsangaben 1,6 Millionen Abonnements.

In einer Mitteilung von Madsack erklärte der Vorsitzende der Konzerngeschäftsführung Thomas Düffert: "Mit dem Erwerb der Nordwest Mediengruppe beschleunigen wir nochmals unseren eingeschlagenen Digitalisierungs- und Wachstumskurs und investieren weiter intensiv in die Zukunft von regionalem Qualitätsjournalismus."/svv/DP/men