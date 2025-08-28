Alpha Bank- und UniCredit-Aktie tiefer: Italiener stocken Beteiligung an griechischer Bank auf
UniCredit erhöht ihren Anteil an der griechischen Alpha Bank. Die italienische Bank erwarb zusätzliche Finanzinstrumente für einen Anteil von rund 5 Prozent an der Alpha Bank.
Werte in diesem Artikel
Dadurch erhöhe sich ihr Gesamtanteil auf etwa 26 Prozent.
"Unsere Investition in Alpha Bankhat die Erwartungen weit übertroffen und ist weiterhin ein wichtiger Wachstumsbereich innerhalb unseres Geschäftes", sagte UniCredit-CEO Andrea Orcel. Die Bank gab nicht bekannt, wie viel sie für den Anteil zahlt, erklärte jedoch unter Berufung auf Analystenprognosen, dass die Beteiligung ihr im nächsten Jahr einen Nettogewinn von rund 244 Millionen Euro einbringen dürfte.
Die Aufstockung der Beteiligung an der Alpha Bank werde die Kernkapitalquote CET1 von UniCredit - ein wichtiger Maßstab für die Kapitalstärke - um etwa 65 Basispunkte senken.
Die UniCredit-Aktie zeigt sich am Freitag an der italienischen Börse zeitweise kaum 0,51 Prozent schwächer bei 65,82 Euro. Für Aktien der Alpha Bank geht es in Athen zeitweise um 0,55 Prozent nach unten auf 3,417 Euro.
DOW JONES
