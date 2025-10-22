Unicredit peilt nach starken Quartalzahlen bestes Jahresergebnis an
Von Elena Vardon
DOW JONES--Die an der Übernahme der Commerzbank interessierte Unicredit sieht sich auf dem besten Weg, in diesem Jahr ihr bisher bestes Ergebnis abzuliefern. Die italienische Bank bestätigte bei Vorlage der Drittquartalszahlen überdies ihre Mittelfristprognose.
Unicredit meldete am Mittwoch einen Nettogewinn von 2,63 Milliarden Euro für die Monate Juli bis September, gegenüber 2,51 Milliarden Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Die Gesamteinnahmen stiegen um 0,3 Prozent auf 6,17 Milliarden Euro, wobei starke Gebühreneinnahmen und höhere Handelserträge die aufgrund des niedrigen Zinsniveaus geringeren Nettozinserträge ausglichen.
Analysten hatten nach einem von der Bank erstellten Konsens erwartet, dass Unicredit einen Nettogewinn von 2,41 Milliarden Euro und einen Umsatz von 6,01 Milliarden Euro ausweisen würde.
Die Bank bekräftigte ihre mittelfristigen Ziele sowie ihre Prognose für den Nettogewinn im Jahr 2025, den sie bei rund 10,5 Milliarden Euro erwartet. Die vom Management ergriffenen Maßnahmen sollen sich in den Jahren 2026 und 2027 auswirken. Der Kreditgeber bestätigte außerdem, dass er mindestens 9,5 Milliarden Euro aus dem diesjährigen Gewinn an die Aktionäre ausschütten will, mindestens die Hälfte davon in Form einer Bardividende.
Die harte Kernkapitalquote (Common Equity Tier 1), ein Maß für die Stärke der Bilanz, lag Ende September bei 14,8 Prozent.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/rio/sha
(END) Dow Jones Newswires
October 22, 2025 02:40 ET (06:40 GMT)
