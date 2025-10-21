DAX 24.265 -0,3%ESt50 5.664 -0,4%MSCI World 4.340 +0,0%Top 10 Crypto 14,85 -4,2%Nas 22.954 -0,2%Bitcoin 93.286 -0,4%Euro 1,1597 -0,1%Öl 62,30 +1,0%Gold 4.107 -0,4%
UniCredit Aktie

61,41 EUR -1,88 EUR -2,97 %
STU
61,70 EUR -1,75 EUR -2,76 %
GVIE
Marktkap. 98,66 Mrd. EUR

KGV 6,43 Div. Rendite 6,24%
WKN A2DJV6

ISIN IT0005239360

Symbol UNCFF

JP Morgan Chase & Co.

UniCredit Overweight

09:06 Uhr
UniCredit Overweight
UniCredit S.p.A.
61,41 EUR -1,88 EUR -2,97%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Unicredit nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Overweight" belassen. Das überraschend gute operative Nettoergebnis der Bank gehe auf höhere Handelserträge, niedrigere Kosten und geringere Rückstellungen zurück, schrieb Delphine Lee am Mittwoch in einer ersten Reaktion. An den Konsensschätzungen sollte sich aber wenig ändern. Der Fokus der Anleger dürfte auf dem Ende der Kapitalausschüttungsstory bleiben, wobei er weiterhin eine gute Profitabilitäts- und Ausschüttungsentwicklung erwarte. Dazu sei die Aktie immer noch attraktiv bewertet./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 06:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 06:55 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Annto / Shutterstock.com

Unternehmen:
UniCredit S.p.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
63,45 €		 Abst. Kursziel*:
22,93%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
61,41 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,02%
Analyst Name:
Delphine Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
72,05 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

09:06 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 UniCredit Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.09.25 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.25 UniCredit Buy Goldman Sachs Group Inc.
09.09.25 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
