Öl & Co. unter der Lupe

Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln

29.08.25 20:43 Uhr
Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Am Abend verteuerte sich der Goldpreis um 0,81 Prozent. Damit lag der Goldpreis um 20:40 Uhr bei 3.444,82 US-Dollar, nach 3.417,20 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:40 Uhr notiert der Silberpreis 1,69 Prozent stärker bei 39,75 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 39,09 US-Dollar.

Derweil geht es für den Platinpreis bergauf. Der Platinpreis steigt 0,92 Prozent auf 1.372,00 US-Dollar, nach 1.359,50 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Palladiumpreis kaum. Am Freitagabend lag der Palladiumpreis bei 1.106,50 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.106,50 US-Dollar.

Indes gibt der Ölpreis (Brent) nach. Für den Ölpreis (Brent) geht es nach 68,62 US-Dollar am Vortag auf 68,12 US-Dollar nach unten (--0,22 Prozent).

Zeitgleich verringert sich der Ölpreis (WTI) um -0,45 Prozent auf 64,01 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 64,60 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Baumwolle um -1,68 Prozent auf 0,65 US-Dollar. Am Vortag notierte der Baumwolle bei 0,66 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Haferpreis am Freitagabend hinzu. Um 2,25 Prozent auf 3,06 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Haferpreis bei 3,01 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Kaffeepreis Gewinne verbuchen. Um 18:50 Uhr steigt der Kaffeepreis um 2,78 Prozent auf 3,98 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,88 US-Dollar an der Tafel.

Nach 3,86 US-Dollar am Vortag ist der Maispreis am Freitagabend um 2,84 Prozent auf 3,98 US-Dollar gestiegen.

Derweil notiert der Mastrindpreis bei 3,65 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3,66 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,14 Prozent.

Währenddessen legt der Orangensaftpreis um 7,14 Prozent auf 2,58 US-Dollar zu. Gestern war der Orangensaftpreis noch 2,41 US-Dollar wert.

Indes gewinnt der Sojabohnenpreis hinzu. Für den Sojabohnenpreis geht es nach 10,28 US-Dollar am Vortag auf 10,37 US-Dollar nach oben (+0,68Prozent).

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,11 Prozent auf 285,20 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 286,30 US-Dollar.

Daneben sinkt der Sojabohnenölpreis um -0,62 Prozent auf 0,51 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,52 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Zuckerpreis Abschläge in Höhe von -0,97 Prozent auf 0,16 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,16 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,44 Prozent auf 3,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 2,94 US-Dollar.

Daneben wertet der Mageres Schwein Preis um 20:05 Uhr auf. Es geht 0,77 Prozent auf 0,95 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,94 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Heizölpreis Verluste. Um 20:27 Uhr fällt der Heizölpreis um -1,73 Prozent auf 59,97 US-Dollar. Am Vortag standen noch 61,02 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Reispreis geht es indes nordwärts. Der Reispreis gewinnt 3,27 Prozent auf 11,85 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 11,52 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem zeigt sich der Holzpreis im Sinkflug. Um 19:06 Uhr gibt der Holzpreis um -1,25 Prozent auf 554,50 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 562,00 US-Dollar gemeldet wurde.

Bildquellen: Pete Saloutos / Shutterstock.com

