Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
Werte in diesem Artikel
Am Abend verteuerte sich der Goldpreis um 0,81 Prozent. Damit lag der Goldpreis um 20:40 Uhr bei 3.444,82 US-Dollar, nach 3.417,20 US-Dollar am Vortag.
Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:40 Uhr notiert der Silberpreis 1,69 Prozent stärker bei 39,75 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 39,09 US-Dollar.
Derweil geht es für den Platinpreis bergauf. Der Platinpreis steigt 0,92 Prozent auf 1.372,00 US-Dollar, nach 1.359,50 US-Dollar am Vortag.
In der Zwischenzeit bewegt sich der Palladiumpreis kaum. Am Freitagabend lag der Palladiumpreis bei 1.106,50 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.106,50 US-Dollar.
Indes gibt der Ölpreis (Brent) nach. Für den Ölpreis (Brent) geht es nach 68,62 US-Dollar am Vortag auf 68,12 US-Dollar nach unten (--0,22 Prozent).
Zeitgleich verringert sich der Ölpreis (WTI) um -0,45 Prozent auf 64,01 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 64,60 US-Dollar.
Indessen reduziert sich der Baumwolle um -1,68 Prozent auf 0,65 US-Dollar. Am Vortag notierte der Baumwolle bei 0,66 US-Dollar.
Zudem gewinnt der Haferpreis am Freitagabend hinzu. Um 2,25 Prozent auf 3,06 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Haferpreis bei 3,01 US-Dollar.
In der Zwischenzeit kann der Kaffeepreis Gewinne verbuchen. Um 18:50 Uhr steigt der Kaffeepreis um 2,78 Prozent auf 3,98 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,88 US-Dollar an der Tafel.
Nach 3,86 US-Dollar am Vortag ist der Maispreis am Freitagabend um 2,84 Prozent auf 3,98 US-Dollar gestiegen.
Derweil notiert der Mastrindpreis bei 3,65 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3,66 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,14 Prozent.
Währenddessen legt der Orangensaftpreis um 7,14 Prozent auf 2,58 US-Dollar zu. Gestern war der Orangensaftpreis noch 2,41 US-Dollar wert.
Indes gewinnt der Sojabohnenpreis hinzu. Für den Sojabohnenpreis geht es nach 10,28 US-Dollar am Vortag auf 10,37 US-Dollar nach oben (+0,68Prozent).
Indessen verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,11 Prozent auf 285,20 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 286,30 US-Dollar.
Daneben sinkt der Sojabohnenölpreis um -0,62 Prozent auf 0,51 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,52 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Zuckerpreis Abschläge in Höhe von -0,97 Prozent auf 0,16 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,16 US-Dollar.
Zeitgleich verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,44 Prozent auf 3,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 2,94 US-Dollar.
Daneben wertet der Mageres Schwein Preis um 20:05 Uhr auf. Es geht 0,77 Prozent auf 0,95 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,94 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Heizölpreis Verluste. Um 20:27 Uhr fällt der Heizölpreis um -1,73 Prozent auf 59,97 US-Dollar. Am Vortag standen noch 61,02 US-Dollar an der Tafel.
Mit dem Reispreis geht es indes nordwärts. Der Reispreis gewinnt 3,27 Prozent auf 11,85 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 11,52 US-Dollar an der Tafel standen.
Zudem zeigt sich der Holzpreis im Sinkflug. Um 19:06 Uhr gibt der Holzpreis um -1,25 Prozent auf 554,50 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 562,00 US-Dollar gemeldet wurde.
Redaktion finanzen.net
